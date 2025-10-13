fechar
Onde assistir | Notícia

País de Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Invicta, a Bélgica busca assumir a liderança do Grupo J, enquanto o País de Gales tenta encostar nos primeiros e seguir na briga pela vaga.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/10/2025 às 12:10
De Bruyne aponta para arquibancada após gol pela Bélgica
De Bruyne aponta para arquibancada após gol pela Bélgica - Instagram/Bélgica

País de Gales e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 15h45 (de Brasília), no Cardiff City Stadium, pela oitava rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Como chegam as equipes?

A Bélgica chega embalada e invicta nas Eliminatórias, ocupando a vice-liderança do Grupo J, com 11 pontos.

Mesmo após o empate sem gols com a Macedônia do Norte na última rodada, o time segue firme na briga pela liderança.

O País de Gales também vive boa fase, somando 10 pontos em cinco jogos. Com três vitórias, um empate e apenas uma derrota, os galeses buscam encostar nos líderes e seguir sonhando com a classificação direta.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre País de Gales e Bélgica contará transmissão ao vivo do sportv 2 na TV fechada.

Ficha de jogo

  • Data: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Cardiff City Stadium - Cardiff, País de Gale
  • Onde assistir: Sportv 2

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

País de Gales

Darlow; Williams, Rodon, Davies, Dasilva; Ampadu, Cullen; Brooks, Wilson, Johnson; Moore

Bélgica

Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Raskin, Onana; Saelemaekers, De Bruyne, Doku; Openda.

Leia também

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
Vôlei

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
Transmissão Portugal x Irlanda ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Eliminatórias

Transmissão Portugal x Irlanda ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Compartilhe

Tags