País de Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Invicta, a Bélgica busca assumir a liderança do Grupo J, enquanto o País de Gales tenta encostar nos primeiros e seguir na briga pela vaga.
País de Gales e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 15h45 (de Brasília), no Cardiff City Stadium, pela oitava rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
Como chegam as equipes?
A Bélgica chega embalada e invicta nas Eliminatórias, ocupando a vice-liderança do Grupo J, com 11 pontos.
Mesmo após o empate sem gols com a Macedônia do Norte na última rodada, o time segue firme na briga pela liderança.
O País de Gales também vive boa fase, somando 10 pontos em cinco jogos. Com três vitórias, um empate e apenas uma derrota, os galeses buscam encostar nos líderes e seguir sonhando com a classificação direta.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre País de Gales e Bélgica contará transmissão ao vivo do sportv 2 na TV fechada.
Ficha de jogo
- Data: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Cardiff City Stadium - Cardiff, País de Gale
- Onde assistir: Sportv 2
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
País de Gales
Darlow; Williams, Rodon, Davies, Dasilva; Ampadu, Cullen; Brooks, Wilson, Johnson; Moore
Bélgica
Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Raskin, Onana; Saelemaekers, De Bruyne, Doku; Openda.