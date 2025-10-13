Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
A equipe rubro-negra e o Tricolor duelam pelo título carioca. Bernardinho busca o 20º troféu, enquanto o Tricolor tenta o bicampeonato.
Ao longo da noite desta segunda-feira (13), às 20h30 (horário de Brasília), Flamengo e Fluminense se enfrentam na grande final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino, na quadra do ginásio do Tijuca Tênis Clube.
Como chegam as equipes?
Sesc-Flamengo e Fluminense chegam à final em momentos distintos.
O Rubro-Negro, comandado por Bernardinho, garantiu a decisão em casa após vencer o rival na última rodada e liderar a fase classificatória.
Com nomes de destaque como Laís, Lorena, Helena, a americana Simone Lee e a recém-chegada Tainara, o time busca seu 20º título carioca.
O Tricolor, atual campeão e maior vencedor da competição, tenta defender o troféu sob o comando de Marcos Miranda, que substituiu Guilherme Schmitz.
A equipe aposta na experiência de Lara Nobre, Fabíola, Amanda e Marcelle, além do reforço da venezuelana Valdez.
Onde assistir ao vivo?
O clássico entre as equipes cariocas terá transmissão pelo canal fechado SporTV 2 e também poderá ser acompanhado online pelo Globoplay, para assinantes da plataforma.
Ficha de jogo
- Data: segunda-feira, 13 de outubro
- Horário: 20h30
- Local: Tijuca Tênis Clube.
- Onde assistir: sportv2
Jogos do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025
Turno:
- 29/09 – Tijuca TC 3×2 Fluminense (Sets: 25–20, 25–18, 20–25, 20–25, 15–13; Total: 105–101)
- 01/10 – Flamengo 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–14, 25–22, 25–15; Total: 75–51)
- 03/10 – Flamengo 1×3 Fluminense (Sets: 25–13, 19–25, 20–25, 24–26; Total: 88–89)
Returno:
- 05/10 – Fluminense 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–22, 25–22, 25–21)
- 07/10 – Tijuca TC 0×3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25-21, 25-23, 25-23)
- 09/10 – Fluminense 1 × 3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25/17, 25/12, 19/25 e 25/21)
Final:
- 13/10, 20:30 – Fluminense × Flamengo