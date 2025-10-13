Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe rubro-negra e o Tricolor duelam pelo título carioca. Bernardinho busca o 20º troféu, enquanto o Tricolor tenta o bicampeonato.

Ao longo da noite desta segunda-feira (13), às 20h30 (horário de Brasília), Flamengo e Fluminense se enfrentam na grande final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino, na quadra do ginásio do Tijuca Tênis Clube.

Como chegam as equipes?

Sesc-Flamengo e Fluminense chegam à final em momentos distintos.

O Rubro-Negro, comandado por Bernardinho, garantiu a decisão em casa após vencer o rival na última rodada e liderar a fase classificatória.

Com nomes de destaque como Laís, Lorena, Helena, a americana Simone Lee e a recém-chegada Tainara, o time busca seu 20º título carioca.

O Tricolor, atual campeão e maior vencedor da competição, tenta defender o troféu sob o comando de Marcos Miranda, que substituiu Guilherme Schmitz.

A equipe aposta na experiência de Lara Nobre, Fabíola, Amanda e Marcelle, além do reforço da venezuelana Valdez.

Onde assistir ao vivo?

O clássico entre as equipes cariocas terá transmissão pelo canal fechado SporTV 2 e também poderá ser acompanhado online pelo Globoplay, para assinantes da plataforma.

Ficha de jogo

Data: segunda-feira, 13 de outubro

segunda-feira, 13 de outubro Horário: 20h30

20h30 Local: Tijuca Tênis Clube.

Tijuca Tênis Clube. Onde assistir: sportv2

Jogos do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025

Turno:

29/09 – Tijuca TC 3×2 Fluminense (Sets: 25–20, 25–18, 20–25, 20–25, 15–13; Total: 105–101)

– Tijuca TC 3×2 Fluminense (Sets: 25–20, 25–18, 20–25, 20–25, 15–13; Total: 105–101) 01/10 – Flamengo 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–14, 25–22, 25–15; Total: 75–51)

– Flamengo 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–14, 25–22, 25–15; Total: 75–51) 03/10 – Flamengo 1×3 Fluminense (Sets: 25–13, 19–25, 20–25, 24–26; Total: 88–89)

Returno:

05/10 – Fluminense 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–22, 25–22, 25–21)

– Fluminense 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–22, 25–22, 25–21) 07/10 – Tijuca TC 0×3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25-21, 25-23, 25-23)

– Tijuca TC 0×3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25-21, 25-23, 25-23) 09/10 – Fluminense 1 × 3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25/17, 25/12, 19/25 e 25/21)

Final: