Final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

O clássico promete ser mais um capítulo emocionante na história do voleibol carioca, reunindo duas das camisas mais tradicionais do Estado.

Ao longo da noite desta terça-feira (7), foram definidos os finalistas do Campeonato Carioca de Vôlei: Flamengo e Fluminense farão a grande decisão. O jogo será na segunda-feira (13).

Antes da grande decisão, as equipes se enfrentaram em uma prévia na última quinta-feira, quando o Fluminense acabou derrotado por 3 a 1 pelo Rubro-Negro.

O Flamengo garantiu a primeira colocação na fase classificatória e, com isso, assegurou o mando de quadra na final.

Como assistir ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Vôlei TTC, no YouTube, permitindo que os torcedores acompanhem gratuitamente todos os detalhes desse clássico do voleibol carioca.

Como assistir ao jogo no canal Vôlei TTC:

Acesse o YouTube pelo navegador ou aplicativo.

Na barra de pesquisa, digite “Vôlei TTC” e entre no canal oficial.

Procure a transmissão ao vivo de Flamengo x Fluminense (ela costuma aparecer em destaque na página inicial).

Clique no vídeo e aproveite o jogo em tempo real e de forma gratuita.

Ficha de jogo

Confronto: Sesc Flamengo x Fluminense

Sesc Flamengo x Fluminense Competição: Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025 — Final

Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025 — Final Data: Segunda-feira, 13 de outubro de 2025

Segunda-feira, 13 de outubro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)



20h (de Brasília) Onde assistir: Canal vôlei TTC, no Youtube

Jogos do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025

Turno:

29/09 – Tijuca TC 3×2 Fluminense (Sets: 25–20, 25–18, 20–25, 20–25, 15–13; Total: 105–101)

– Tijuca TC 3×2 Fluminense (Sets: 25–20, 25–18, 20–25, 20–25, 15–13; Total: 105–101) 01/10 – Flamengo 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–14, 25–22, 25–15; Total: 75–51)

– Flamengo 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–14, 25–22, 25–15; Total: 75–51) 03/10 – Flamengo 1×3 Fluminense (Sets: 25–13, 19–25, 20–25, 24–26; Total: 88–89)

Returno:

05/10 – Fluminense 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–22, 25–22, 25–21)

– Fluminense 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–22, 25–22, 25–21) 07/10 – Tijuca TC 0×3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25-21, 25-23, 25-23)

– Tijuca TC 0×3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25-21, 25-23, 25-23) 09/10 – Fluminense 1×3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 17/25, 12/25, 25/19, 21/25)

Final: