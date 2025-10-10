fechar
Volei | Notícia

Sesi Bauru x Barueri: horário, escalações e onde assistir à final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino

Sesi Bauru venceu o jogo de ida em Barueri no tie-break e agora joga em casa precisando de mais uma vitória para ser campeão do Campeonato Paulista.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/10/2025 às 11:43
O Sesi Bauru em ação na Superliga Feminina de Vôlei
O Sesi Bauru em ação na Superliga Feminina de Vôlei - Divulgação/Sesi Bauru Vôlei

A grande decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025 promete fortes emoções neste sábado (11). A partir das 21h30 (horário de Brasília), o Sesi Bauru recebe o Paulistano Barueri na Arena Paulo Skaf, em Bauru, com transmissão ao vivo pelo SporTV 2.

O confronto define o campeão estadual da temporada e encerra uma série marcada pelo equilíbrio entre as equipes.

No primeiro duelo, realizado em Barueri, o time bauruense levou a melhor em uma disputa acirrada, vencendo no tie-break. Agora, joga em casa com a vantagem de garantir o título com mais uma vitória, independentemente do placar.

Como chegam as equipes para a final

O Sesi Bauru chega embalado após o resultado positivo fora de casa. A equipe mostrou força coletiva e poder de reação, com destaque para a oposta Nia Reed, que entrou muito bem durante o jogo e ajudou a mudar o ritmo da partida.

Ao lado da venezuelana Roslandy Acosta, a americana foi peça fundamental no ataque bauruense.

Já o Paulistano Barueri busca repetir o roteiro da semifinal contra o Osasco, quando precisou vencer o jogo e ainda garantir o golden set para avançar.

O time comandado por Zé Roberto Guimarães aposta novamente na força do bloqueio e na consistência defensiva, mas precisará aumentar a eficiência ofensiva para conquistar o título em território adversário.

Onde assistir ao vivo?

A partida decisiva entre Sesi Bauru x Paulistano Barueri será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 2, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Os torcedores também poderão acompanhar o duelo via streaming, pelo Globoplay ou pelo aplicativo Canais Globo, disponíveis para assinantes.

Ficha de jogo

  • Jogo: Sesi Bauru x Paulistano Barueri
  • Competição: Campeonato Paulista de Vôlei Feminino — Final (Jogo de volta)
  • Data: Sábado, 11 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Paulo Skaf — Bauru (SP)
  • Transmissão: SporTV 2 e Globoplay (Canais Globo

Prováveis escalações

SESI BAURU

Dani Lins, Bruna Moraes (Nia Reed), Kasiely, Acosta, Mayany, Diana e Léia (líbero). Técnico: Henrique Modenesi.

PAULISTANO BARUERI

Lyara, Jheovana, Aline Segato, Luiza Vicente (Sabrina Groth), Luzia, Lanna e Ana Bento (líbero). Técnico: Wagão.

