Sesi Bauru x Barueri: horário, escalações e onde assistir à final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sesi Bauru venceu o jogo de ida em Barueri no tie-break e agora joga em casa precisando de mais uma vitória para ser campeão do Campeonato Paulista.

A grande decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025 promete fortes emoções neste sábado (11). A partir das 21h30 (horário de Brasília), o Sesi Bauru recebe o Paulistano Barueri na Arena Paulo Skaf, em Bauru, com transmissão ao vivo pelo SporTV 2.

O confronto define o campeão estadual da temporada e encerra uma série marcada pelo equilíbrio entre as equipes.

No primeiro duelo, realizado em Barueri, o time bauruense levou a melhor em uma disputa acirrada, vencendo no tie-break. Agora, joga em casa com a vantagem de garantir o título com mais uma vitória, independentemente do placar.

Como chegam as equipes para a final

O Sesi Bauru chega embalado após o resultado positivo fora de casa. A equipe mostrou força coletiva e poder de reação, com destaque para a oposta Nia Reed, que entrou muito bem durante o jogo e ajudou a mudar o ritmo da partida.

Ao lado da venezuelana Roslandy Acosta, a americana foi peça fundamental no ataque bauruense.

Já o Paulistano Barueri busca repetir o roteiro da semifinal contra o Osasco, quando precisou vencer o jogo e ainda garantir o golden set para avançar.

O time comandado por Zé Roberto Guimarães aposta novamente na força do bloqueio e na consistência defensiva, mas precisará aumentar a eficiência ofensiva para conquistar o título em território adversário.

Onde assistir ao vivo?

A partida decisiva entre Sesi Bauru x Paulistano Barueri será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 2, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Os torcedores também poderão acompanhar o duelo via streaming, pelo Globoplay ou pelo aplicativo Canais Globo, disponíveis para assinantes.

Ficha de jogo

Jogo: Sesi Bauru x Paulistano Barueri

Sesi Bauru x Paulistano Barueri Competição: Campeonato Paulista de Vôlei Feminino — Final (Jogo de volta)

Campeonato Paulista de Vôlei Feminino — Final (Jogo de volta) Data: Sábado, 11 de outubro de 2025

Sábado, 11 de outubro de 2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Arena Paulo Skaf — Bauru (SP)

Arena Paulo Skaf — Bauru (SP) Transmissão: SporTV 2 e Globoplay (Canais Globo

Prováveis escalações

SESI BAURU

Dani Lins, Bruna Moraes (Nia Reed), Kasiely, Acosta, Mayany, Diana e Léia (líbero). Técnico: Henrique Modenesi.

PAULISTANO BARUERI

Lyara, Jheovana, Aline Segato, Luiza Vicente (Sabrina Groth), Luzia, Lanna e Ana Bento (líbero). Técnico: Wagão.