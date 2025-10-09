Final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025 é jogo único? entenda como funciona
Já conhecemos as duas equipes que disputarão o título do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino deste ano, cuja final acontece na próxima semana.
Já temos os dois finalistas do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025, e vem aí um clássico imperdível! O Flamengo enfrenta o Fluminense já na próxima semana, e os fãs de vôlei esperam ansiosos por esse grande confronto.
Curiosamente, antes da decisão, os rivais se enfrentam na quinta-feira (9), pela última rodada da fase classificatória
Esse duelo servirá como uma prévia da final, mas não alterará a situação das equipes, que já estão garantidas na decisão.
A final do Campeonato Carioca é disputada em jogo único?
A final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025 será disputada em jogo único.
Após uma fase classificatória em formato de triangular, com dois turnos e confrontos entre as três equipes participantes (Fluminense, Flamengo e Tijuca), as duas melhores colocadas avançam para a decisão, que ocorrerá em um único jogo.
O confronto decisivo será entre Fluminense e Flamengo, marcado para segunda-feira, 13 de outubro de 2025, às 20h (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo e gratuitamente pelo canal Vôlei TTC no YouTube.
Ficha de jogo
- Confronto: Sesc Flamengo x Fluminense
- Competição: Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025 — Final
- Data: Segunda-feira, 13 de outubro de 2025
- Horário: 20h (de Brasília)
- Onde assistir: Canal vôlei TTC, no Youtube
Jogos do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025
Turno:
- 29/09 – Tijuca TC 3×2 Fluminense (Sets: 25–20, 25–18, 20–25, 20–25, 15–13; Total: 105–101)
- 01/10 – Flamengo 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–14, 25–22, 25–15; Total: 75–51)
- 03/10 – Flamengo 1×3 Fluminense (Sets: 25–13, 19–25, 20–25, 24–26; Total: 88–89)
Returno:
- 05/10 – Fluminense 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–22, 25–22, 25–21)
- 07/10 – Tijuca TC 0×3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25-21, 25-23, 25-23)
- 09/10 – Fluminense × Sesc-RJ/Flamengo (a definir)
Final:
- 13/10, 20:00 – Fluminense × Flamengo