Volei | Notícia

Classificação do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025: tabela atualizada

O Campeonato Carioca de Vôlei Feminino deste ano segue em formato triangular; os dois melhores avançam para a decisão em jogo único.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/10/2025 às 12:54
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina - Paula Reis / Flamengo

O Fluminense garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino neste domingo (05), ao vencer o Tijuca por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/22 e 25/21, em partida realizada em Laranjeiras.

Com o triunfo, o tricolor não apenas avançou para a decisão, mas também assumiu a liderança da competição.

O torneio é disputado em formato de triangular, com dois turnos na fase classificatória. Ao final desta etapa, as duas equipes com melhor desempenho avançam para o jogo único que decide o campeão.

Atualmente, o Fluminense soma sete pontos, seguido pelo Sesc Flamengo, com três, e pelo Tijuca, que possui dois pontos e ainda luta pela segunda vaga na final.

A decisão promete ser disputada, reunindo os dois times mais consistentes do campeonato até o momento.

Tabela do Campeonato Carioca 2025

  1. Fluminense - 7 pontos
  2. Flamengo - 3 pontos
  3. Tijuca TC - 2 pontos

Jogos do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025

Turno:

  • 29/09 – Tijuca TC 3×2 Fluminense (Sets: 25–20, 25–18, 20–25, 20–25, 15–13; Total: 105–101)
  • 01/10 – Flamengo 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–14, 25–22, 25–15; Total: 75–51)
  • 03/10 – Flamengo 1×3 Fluminense (Sets: 25–13, 19–25, 20–25, 24–26; Total: 88–89)

Returno:

  • 05/10 – Fluminense 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–22, 25–22, 25–21; Total: 75–65)
  • 07/10 – Tijuca TC × Sesc-RJ/Flamengo (a definir)
  • 09/10 – Fluminense × Sesc-RJ/Flamengo (a definir)

Final:

  • 13/10, 20:00 – Fluminense × (a definir)

