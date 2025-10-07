Classificação do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025: tabela atualizada
O Campeonato Carioca de Vôlei Feminino deste ano segue em formato triangular; os dois melhores avançam para a decisão em jogo único.
O Fluminense garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino neste domingo (05), ao vencer o Tijuca por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/22 e 25/21, em partida realizada em Laranjeiras.
Com o triunfo, o tricolor não apenas avançou para a decisão, mas também assumiu a liderança da competição.
O torneio é disputado em formato de triangular, com dois turnos na fase classificatória. Ao final desta etapa, as duas equipes com melhor desempenho avançam para o jogo único que decide o campeão.
Atualmente, o Fluminense soma sete pontos, seguido pelo Sesc Flamengo, com três, e pelo Tijuca, que possui dois pontos e ainda luta pela segunda vaga na final.
A decisão promete ser disputada, reunindo os dois times mais consistentes do campeonato até o momento.
Tabela do Campeonato Carioca 2025
- Fluminense - 7 pontos
- Flamengo - 3 pontos
- Tijuca TC - 2 pontos
Jogos do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025
Turno:
- 29/09 – Tijuca TC 3×2 Fluminense (Sets: 25–20, 25–18, 20–25, 20–25, 15–13; Total: 105–101)
- 01/10 – Flamengo 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–14, 25–22, 25–15; Total: 75–51)
- 03/10 – Flamengo 1×3 Fluminense (Sets: 25–13, 19–25, 20–25, 24–26; Total: 88–89)
Returno:
- 05/10 – Fluminense 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–22, 25–22, 25–21; Total: 75–65)
- 07/10 – Tijuca TC × Sesc-RJ/Flamengo (a definir)
- 09/10 – Fluminense × Sesc-RJ/Flamengo (a definir)
Final:
- 13/10, 20:00 – Fluminense × (a definir)