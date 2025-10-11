UFC Rio: haverá transmissão online grátis? Saiba onde assistir Charles do Bronx x Gamrot
Após a vitória de Alex Poatan no UFC 320, outros brasileiros entram em ação nesta semana, e Charles "Do Bronx" pode disputar o título novamente.
O UFC Fight Night deste sábado (11), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, promete fortes emoções. A partir das 17h, Charles "Do Bronx" Oliveira enfrenta Mateusz Gamrot na luta principal, buscando voltar à disputa pelo cinturão.
No coevento, Deiveson Figueiredo encara Montel Jackson em duelo decisivo. Outros brasileiros também estarão em ação no card.
Terá transmissão ao vivo, online e grátis?
O card principal, que traz o aguardado confronto entre Charles "Do Bronx" Oliveira x Matheusz Gamrot, não será transmitido de forma gratuita.
A transmissão será exclusiva para assinantes do serviço de streaming UFC Fight Pass, com início marcado para as 20h (horário de Brasília). Ou seja, para assistir à luta principal, será necessário ter uma assinatura ativa da plataforma.
O mesmo vale para o card preliminar, que também será exibido apenas no UFC Fight Pass, a partir das 17h.
A única parte do evento com transmissão online e gratuita será as três primeiras lutas, a partir das 17h, que poderão ser assistidas ao vivo pelos canais oficiais do UFC Brasil no YouTube, TikTok e Facebook.
Card completo do UFC Rio
Card principal (20H)
- Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot
- Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
- Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez
- Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
- Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
- Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell
Card preliminar (17H)
- Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
- Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
- Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva
- Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
- Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
- Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman (Cancelada)
- Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira