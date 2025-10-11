fechar
Outros Esportes |

UFC Rio: haverá transmissão online grátis? Saiba onde assistir Charles do Bronx x Gamrot

Após a vitória de Alex Poatan no UFC 320, outros brasileiros entram em ação nesta semana, e Charles "Do Bronx" pode disputar o título novamente.

Por João Victor Tavares Publicado em 11/10/2025 às 15:00
Imagem do card da luta entre Do Bronx x Matheusz Gamrot
Imagem do card da luta entre Do Bronx x Matheusz Gamrot - Divulgação/UFC

O UFC Fight Night deste sábado (11), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, promete fortes emoções. A partir das 17h, Charles "Do Bronx" Oliveira enfrenta Mateusz Gamrot na luta principal, buscando voltar à disputa pelo cinturão.

No coevento, Deiveson Figueiredo encara Montel Jackson em duelo decisivo. Outros brasileiros também estarão em ação no card.

Terá transmissão ao vivo, online e grátis?

O card principal, que traz o aguardado confronto entre Charles "Do Bronx" Oliveira x Matheusz Gamrot, não será transmitido de forma gratuita.

A transmissão será exclusiva para assinantes do serviço de streaming UFC Fight Pass, com início marcado para as 20h (horário de Brasília). Ou seja, para assistir à luta principal, será necessário ter uma assinatura ativa da plataforma.

O mesmo vale para o card preliminar, que também será exibido apenas no UFC Fight Pass, a partir das 17h.

A única parte do evento com transmissão online e gratuita será as três primeiras lutas, a partir das 17h, que poderão ser assistidas ao vivo pelos canais oficiais do UFC Brasil no YouTube, TikTok e Facebook.

Card completo do UFC Rio

Card principal (20H)

  • Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot
  • Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
  • Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez
  • Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
  • Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
  • Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar (17H)

  • Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
  • Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
  • Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva
  • Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
  • Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
  • Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman (Cancelada)
  • Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira

