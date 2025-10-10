Vôlei Renata/Campinas x São José na semifinal do Paulista de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário
Volêi Renata/Campinas busca consolidar a vantagem em casa após vencer o primeiro jogo; São José precisa da vitória para forçar o golden set.
Campinas e São José fazem nesta sexta-feira, a partir das 21h (de Brasília), o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista masculino de vôlei, com transmissão ao vivo do sportv2.
O adversário da final sairá do confronto entre Suzano e Sesi Bauru, com Suzano liderando a série por 1 a 0 e decidindo a classificação na sexta-feira.
Como chegam as equipes para o confronto
O Campinas chega à semifinal embalado após vencer o primeiro jogo da série no tie-break e agora busca consolidar a vantagem em casa para garantir a vaga na decisão.
Atual campeão, o time busca o quinto título estadual, tendo conquistado também em 2020, 2021, 2022 e 2024. O central Judson destacou a importância do mando de quadra e da torcida presente para impulsionar a equipe rumo à final.
O São José, por sua vez, precisa da vitória para levar a disputa ao golden set e manter viva a chance de classificação.
A equipe aposta na consistência e experiência adquirida ao longo da temporada, buscando superar o favoritismo do adversário e disputar a vaga decisiva.
Onde assistir ao vivo?
A partida decisiva entre Campinas e São José será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 2, a partir das 21h30 (horário de Brasília).
Os torcedores também poderão acompanhar o duelo via streaming, pelo Globoplay ou pelo aplicativo Canais Globo, disponíveis para assinantes.
Ficha de jogo
- Jogo: Campinas x São José
- Competição: Campeonato Paulista Masculino de Vôlei — Semifinal (Jogo 2)
- Data: Sexta-feira, 10 de outubro de 2025
- Horário: 21h (horário de Brasília)
- Local: Ginásio do Taquaral — Campinas (SP)
- Transmissão: SporTV 2, Globoplay e Canais Globo