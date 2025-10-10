Vôlei Renata/Campinas x São José na semifinal do Paulista de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Volêi Renata/Campinas busca consolidar a vantagem em casa após vencer o primeiro jogo; São José precisa da vitória para forçar o golden set.

Campinas e São José fazem nesta sexta-feira, a partir das 21h (de Brasília), o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista masculino de vôlei, com transmissão ao vivo do sportv2.

O adversário da final sairá do confronto entre Suzano e Sesi Bauru, com Suzano liderando a série por 1 a 0 e decidindo a classificação na sexta-feira.

Como chegam as equipes para o confronto

O Campinas chega à semifinal embalado após vencer o primeiro jogo da série no tie-break e agora busca consolidar a vantagem em casa para garantir a vaga na decisão.

Atual campeão, o time busca o quinto título estadual, tendo conquistado também em 2020, 2021, 2022 e 2024. O central Judson destacou a importância do mando de quadra e da torcida presente para impulsionar a equipe rumo à final.

O São José, por sua vez, precisa da vitória para levar a disputa ao golden set e manter viva a chance de classificação.

A equipe aposta na consistência e experiência adquirida ao longo da temporada, buscando superar o favoritismo do adversário e disputar a vaga decisiva.

Onde assistir ao vivo?

A partida decisiva entre Campinas e São José será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 2, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Os torcedores também poderão acompanhar o duelo via streaming, pelo Globoplay ou pelo aplicativo Canais Globo, disponíveis para assinantes.

Ficha de jogo