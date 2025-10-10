fechar
Volei | Notícia

Vôlei Renata/Campinas x São José na semifinal do Paulista de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário

Volêi Renata/Campinas busca consolidar a vantagem em casa após vencer o primeiro jogo; São José precisa da vitória para forçar o golden set.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/10/2025 às 12:19
Imagem do jogador Bruninho, do Vôlei Renata/Campinas
Imagem do jogador Bruninho, do Vôlei Renata/Campinas - Vôlei Renata/Campinas

Campinas e São José fazem nesta sexta-feira, a partir das 21h (de Brasília), o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista masculino de vôlei, com transmissão ao vivo do sportv2.

O adversário da final sairá do confronto entre Suzano e Sesi Bauru, com Suzano liderando a série por 1 a 0 e decidindo a classificação na sexta-feira.

Como chegam as equipes para o confronto

O Campinas chega à semifinal embalado após vencer o primeiro jogo da série no tie-break e agora busca consolidar a vantagem em casa para garantir a vaga na decisão.

Atual campeão, o time busca o quinto título estadual, tendo conquistado também em 2020, 2021, 2022 e 2024. O central Judson destacou a importância do mando de quadra e da torcida presente para impulsionar a equipe rumo à final.

O São José, por sua vez, precisa da vitória para levar a disputa ao golden set e manter viva a chance de classificação.

A equipe aposta na consistência e experiência adquirida ao longo da temporada, buscando superar o favoritismo do adversário e disputar a vaga decisiva.

Onde assistir ao vivo?

A partida decisiva entre Campinas e São José será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 2, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os torcedores também poderão acompanhar o duelo via streaming, pelo Globoplay ou pelo aplicativo Canais Globo, disponíveis para assinantes.

Leia Também

Ficha de jogo

  • Jogo: Campinas x São José
  • Competição: Campeonato Paulista Masculino de Vôlei — Semifinal (Jogo 2)
  • Data: Sexta-feira, 10 de outubro de 2025
  • Horário: 21h (horário de Brasília)
  • Local: Ginásio do Taquaral — Campinas (SP)
  • Transmissão: SporTV 2, Globoplay e Canais Globo

Leia também

Sesi Bauru x Barueri: horário, escalações e onde assistir à final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino
Vôlei

Sesi Bauru x Barueri: horário, escalações e onde assistir à final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino
Fluminense x Flamengo no Campeonato Carioca Feminino de Vôlei 2025: onde assistir ao vivo e horário
Vôlei

Fluminense x Flamengo no Campeonato Carioca Feminino de Vôlei 2025: onde assistir ao vivo e horário

Compartilhe

Tags