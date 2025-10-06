fechar
UFC Rio: Charles "do Bronx" x Gamrot – confira horário, onde assistir e card completo

Após a vitória de Alex Poatan no UFC 320, outros brasileiros entram em ação nesta semana, e Charles "Do Bronx" pode disputar o título novamente.

Por João Victor Tavares Publicado em 06/10/2025 às 14:22
Card da luta principal do UFC Rio entre Do Bronx x Gamrot
Card da luta principal do UFC Rio entre Do Bronx x Gamrot - Divulgação/ UFC Brasil

O UFC Fight Night deste sábado (11) promete ser uma das noites mais eletrizantes do ano para os fãs brasileiros de MMA. A luta acontecerá no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, a partir das 17h (horário de Brasília).

Na luta principal, o ex-campeão dos pesos leves Charles "Do Bronx" Oliveira tenta se recolocar na disputa pelo cinturão e enfrenta o polonês Mateusz Gamrot.

No coevento principal, o brasileiro Deiveson Figueiredo encara o americano Montel Jackson em um duelo que pode definir o próximo desafiante ao título.

Além das lutas principais, outros brasileiros também estarão em ação no card.

Onde assistir ao vivo o UFC 320?

  • Card Principal: exclusivo no serviço de streaming UFC Fight Pass a partir das 20h (horário de Brasília).
  • Card Preliminar: também será transmitido somente pelo UFC Fight Pass a partir das 17h (horário de Brasília).
  • Três primeiras Lutas: além do UFC Fight Pass, terão transmissão ao vivo e gratuita no YouTube, TikTok e Facebook do UFC Brasil, a partir das 17h (horário de Brasília).

Card completo do UFC Rio

Card principal (20H)

  • Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot
  • Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
  • Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez
  • Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
  • Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
  • Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar (17H)

  • Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
  • Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
  • Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva
  • Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
  • Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
  • Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman
  • Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira

