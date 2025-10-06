UFC Rio: Charles "do Bronx" x Gamrot – confira horário, onde assistir e card completo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após a vitória de Alex Poatan no UFC 320, outros brasileiros entram em ação nesta semana, e Charles "Do Bronx" pode disputar o título novamente.

O UFC Fight Night deste sábado (11) promete ser uma das noites mais eletrizantes do ano para os fãs brasileiros de MMA. A luta acontecerá no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, a partir das 17h (horário de Brasília).

Na luta principal, o ex-campeão dos pesos leves Charles "Do Bronx" Oliveira tenta se recolocar na disputa pelo cinturão e enfrenta o polonês Mateusz Gamrot.

No coevento principal, o brasileiro Deiveson Figueiredo encara o americano Montel Jackson em um duelo que pode definir o próximo desafiante ao título.

Além das lutas principais, outros brasileiros também estarão em ação no card.

Onde assistir ao vivo o UFC 320?

Card Principal: exclusivo no serviço de streaming UFC Fight Pass a partir das 20h (horário de Brasília).

exclusivo no serviço de streaming UFC Fight Pass a partir das 20h (horário de Brasília). Card Preliminar: também será transmitido somente pelo UFC Fight Pass a partir das 17h (horário de Brasília).

também será transmitido somente pelo UFC Fight Pass a partir das 17h (horário de Brasília). Três primeiras Lutas: além do UFC Fight Pass, terão transmissão ao vivo e gratuita no YouTube, TikTok e Facebook do UFC Brasil, a partir das 17h (horário de Brasília).

Card completo do UFC Rio

Card principal (20H)

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Charles Oliveira x Mateusz Gamrot Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Deiveson Figueiredo x Montel Jackson Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Vicente Luque x Joel Alvarez Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Jhonata Diniz x Mario Pinto Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Ricardo Ramos x Kaan Ofli Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar (17H)