Caxias x Floresta: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Caxias precisa vencer o Floresta por dois gols e torcer por tropeço do Londrina; Floresta busca classificação com vitória ou empate.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/10/2025 às 14:37
Equipe do Floresta reunida na Série C em 2025
Equipe do Floresta reunida na Série C em 2025 - Giovanna Garcia

Caxias x Floresta se enfrentam neste sábado (11), às 17h (de Brasília), pela sexta e última rodada da segunda fase da Série C do Brasileirão. O jogo acontece no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Como chega o Caxias?

O Caxias, lanterna do grupo com três pontos, vem de duas derrotas consecutivas e precisa vencer o Floresta por dois gols de diferença, além de torcer por um tropeço do Londrina, para avançar à Série B.

O Floresta, terceiro colocado com seis pontos, chega embalado por uma vitória e uma derrota recentes.

Pode se classificar com uma vitória sobre o Caxias, dependendo do resultado do São Bernardo, ou até com um empate, caso o rival perca.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Caxias x Floresta terá transmissão de DAZN e Nosso Futebol Plus.

Ficha de jogo

  • Jogo: Caxias x Floresta
  • Competição: Série C do Campeonato Brasileiro — Segunda fase, 6ª rodada
  • Data: Sábado, 11 de outubro de 2025
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Centenário — Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: DAZN e Nosso Futebol Plus

Provável escalação

Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Alan, Marcelo; Mossoró, Vini Guedes, Yann Rolim e Calyson; Jhonatan Ribeiro e Welder. Técnico: Júnior Rocha.

Floresta

Dheimison; Ludke, Júlio Vaz, Ícaro, Thomas; Diego Matos, Rodriguinho, Guilherme; Pablo, Jeam, Romarinho. Técnico: Leston Jr.

