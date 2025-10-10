Caxias x Floresta: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Caxias precisa vencer o Floresta por dois gols e torcer por tropeço do Londrina; Floresta busca classificação com vitória ou empate.
Caxias x Floresta se enfrentam neste sábado (11), às 17h (de Brasília), pela sexta e última rodada da segunda fase da Série C do Brasileirão. O jogo acontece no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.
Como chega o Caxias?
O Caxias, lanterna do grupo com três pontos, vem de duas derrotas consecutivas e precisa vencer o Floresta por dois gols de diferença, além de torcer por um tropeço do Londrina, para avançar à Série B.
O Floresta, terceiro colocado com seis pontos, chega embalado por uma vitória e uma derrota recentes.
Pode se classificar com uma vitória sobre o Caxias, dependendo do resultado do São Bernardo, ou até com um empate, caso o rival perca.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Caxias x Floresta terá transmissão de DAZN e Nosso Futebol Plus.
Ficha de jogo
- Jogo: Caxias x Floresta
- Competição: Série C do Campeonato Brasileiro — Segunda fase, 6ª rodada
- Data: Sábado, 11 de outubro de 2025
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Centenário — Caxias do Sul (RS)
- Transmissão: DAZN e Nosso Futebol Plus
Provável escalação
Caxias
Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Alan, Marcelo; Mossoró, Vini Guedes, Yann Rolim e Calyson; Jhonatan Ribeiro e Welder. Técnico: Júnior Rocha.
Floresta
Dheimison; Ludke, Júlio Vaz, Ícaro, Thomas; Diego Matos, Rodriguinho, Guilherme; Pablo, Jeam, Romarinho. Técnico: Leston Jr.