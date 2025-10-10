Caxias x Floresta: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Caxias precisa vencer o Floresta por dois gols e torcer por tropeço do Londrina; Floresta busca classificação com vitória ou empate.

Caxias x Floresta se enfrentam neste sábado (11), às 17h (de Brasília), pela sexta e última rodada da segunda fase da Série C do Brasileirão. O jogo acontece no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Como chega o Caxias?

O Caxias, lanterna do grupo com três pontos, vem de duas derrotas consecutivas e precisa vencer o Floresta por dois gols de diferença, além de torcer por um tropeço do Londrina, para avançar à Série B.

O Floresta, terceiro colocado com seis pontos, chega embalado por uma vitória e uma derrota recentes.

Pode se classificar com uma vitória sobre o Caxias, dependendo do resultado do São Bernardo, ou até com um empate, caso o rival perca.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Caxias x Floresta terá transmissão de DAZN e Nosso Futebol Plus.

Ficha de jogo

Jogo: Caxias x Floresta

Caxias x Floresta Competição: Série C do Campeonato Brasileiro — Segunda fase, 6ª rodada

Série C do Campeonato Brasileiro — Segunda fase, 6ª rodada Data: Sábado, 11 de outubro de 2025

Sábado, 11 de outubro de 2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Centenário — Caxias do Sul (RS)

Estádio Centenário — Caxias do Sul (RS) Transmissão: DAZN e Nosso Futebol Plus

Provável escalação

Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Alan, Marcelo; Mossoró, Vini Guedes, Yann Rolim e Calyson; Jhonatan Ribeiro e Welder. Técnico: Júnior Rocha.

Floresta

Dheimison; Ludke, Júlio Vaz, Ícaro, Thomas; Diego Matos, Rodriguinho, Guilherme; Pablo, Jeam, Romarinho. Técnico: Leston Jr.