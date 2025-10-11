Transmissão Portugal x Irlanda ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Portugal lidera o Grupo F com 100% de aproveitamento; Irlanda busca recuperação para seguir na briga por vaga na Copa do Mundo 2026.
Neste sábado (11), Portugal recebe a Irlanda, às 15h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa pela 3ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
A partida Portugal x Irlanda, que acontece neste sábado (11), às 15h45 (horário de Brasília), não terá transmissão ao vivo, online e gratuita.
O sinal oficial do jogo será exibido pelo canal sportv, e também pode ser assistido pelo streaming Disney+, disponível apenas para assinantes.
Como assistir no Disney+:
- Acesse o site www.disneyplus.com ou abra o aplicativo.
- Faça login com sua conta Disney (ou crie uma nova).
- Busque por “Portugal x Irlanda” na barra de pesquisa.
- Clique na transmissão ao vivo para acompanhar o jogo em tempo real.
Ficha de jogo
- Jogo: Portugal x Irlanda
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 — 3ª rodada
- Data: Sábado, 11 de outubro de 2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Estádio José Alvalade — Lisboa, Portugal
- Transmissão: Sportv e Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Portugal
Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. Técnico: Roberto Martínez
Irlanda
Caoimhin Kelleher; Jake O’Brien, Ryan Manning, Dara O’Shea, Nathan Collins, Josh Cullen, Will Smallbone, Liam Scales, Jack Taylor, Evan Ferguson, Adam Idah. Técnico: Heimir Hallgrímsson