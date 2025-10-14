fechar
Copa do Mundo 2026: Seis países garantem vagas nesta terça (14); confira a lista

Competição, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira a contar com 48 seleções. Metade dos participantes está definida

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/10/2025 às 16:57 | Atualizado em 14/10/2025 às 18:05
Logo da Copa do Mundo 2026
Logo da Copa do Mundo 2026 - Reprodução/ FIFA

Nesta terça-feira (14), seis países garantiram a vaga para a Copa do Mundo 2026! Agora são 28 seleções garantidas na competição.

Após 16 anos de ausência, a África do Sul garantiu a classificação após encerrar as Eliminatórias Africanas em primeiro lugar no Grupo C.

Outros países que confirmaram que irão disputar a competição são Catar, Inglaterra, Arábia Saudita, Costa do Marfim e Senegal.

A competição, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, países classificados automaticamente por serem os anfitriões, será a primeira no novo formato de 48 seleções.

O Brasil, única seleção a disputar todas as edições da história da Copa do Mundo, também garantiu sua vaga, assim como a atual campeã Argentina.

O torneio será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026. A partida de abertura será no Estadio Azteca, na Cidade do México, enquanto a grande decisão será no MetLife Stadium, em East Rutherford, região metropolitana de Nova Jersey.

Confira todos os países garantidos na próxima Copa do Mundo

Anfitriões

  • Canadá
  • Estados Unidos
  • México

Ásia

  • Japão
  • Irã
  • Uzbequistão
  • Coreia do Sul
  • Jordânia
  • Austrália
  • Catar
  • Arábia Saudita

Oceania

  • Nova Zelândia

América do Sul

  • Argentina
  • Brasil
  • Equador
  • Colômbia
  • Uruguai
  • Paraguai

África

  • Marrocos
  • Tunísia
  • Egito
  • Argélia
  • Gana
  • Cabo Verde
  • África do Sul
  • Costa do Marfim
  • Senegal

Europa

  • Inglaterra

Cidades-sede da Copa do Mundo 2026

Estados Unidos

  • Atlanta – Mercedes-Benz Stadium – 71.000
  • Boston (Foxborough) – Gillette Stadium – 65.000
  • Dallas/Arlington – AT&T Stadium – 92.000
  • Houston – NRG Stadium – 72.000
  • Kansas City – Arrowhead Stadium – 76.000
  • Los Angeles (Inglewood) – SoFi Stadium – 70.000
  • Miami – Hard Rock Stadium – 65.000
  • New York/New Jersey (East Rutherford) – MetLife Stadium – 82.500
  • Philadelphia – Lincoln Financial Field – 69.000
  • San Francisco/Bay Area (Santa Clara) – Levi’s Stadium – 70.000
  • Seattle – Lumen Field – 68.000

Canadá

  • Toronto – BMO Field será expandido – 45.000 (em expansão)
  • Vancouver – BC Place – 54.500

México

  • Cidade do México – Estádio Azteca – 87.500
  • Guadalajara – Estádio Akron – 48.000
  • Monterrey – Estádio BBVA – 53.500

