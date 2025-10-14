Convocado para a Copa do Mundo Sub-17, Zé Lucas pode desfalcar o Sport em até 8 jogos da Série A
Volante rubro-negro está na lista de 21 jogadores convocados por Carlos Eduardo Patetuci para competição que acontece em novembro, no Catar
O técnico Carlos Eduardo Patetuci divulgou nesta terça-feira (14), a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-17 para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada entre 3 e 27 de novembro, no Catar.
Na lista está o volante Zé Lucas, do Sport. A joia rubro-negra de 17 anos já soma cinco jogos com a amarelinha tendo sido titular absoluto, e capitão, na disputa do Sul-Americano Sub-17 entre março e abril, onde teria sido observado por olheiros de Real Madrid e Manchester City.
O camisa 58 rubro-negro voltou a ser convocado em agosto para dois amistosos contra a Costa Rica, mas não foi liberado pelo Sport, que desejava contar o com o jogador na disputa da Série A.
Com o rebaixamento eminente, a tendência é que Zé Lucas, desta vez, seja liberado. A Copa do Mundo Sub-17 deve ser uma grande vitrine para o jogador que, de acordo com informações do jornal Marca, da Espanha, foi procurado por Barcelona e Betis.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Se liberado, Zé Lucas, que tem multa rescisória para times do exterior no valor de 50 milhões de euros (R$ 318,26 milhões), desfalcará o Sport por até oito rodadas, incluindo o jogo atrasado contra o Flamengo.
Veja a lista:
- Sport x Mirassol - 25 de outubro (30ª rodada)
- Flamengo x Sport - 1º de novembro (31ª rodada)
- Sport x Juventude - 5 de novembro (32ª rodada)
- Sport x Atlético-MG - 8 de novembro (33ª rodada)
- Sport x Flamengo - 13 de novembro (Jogo atrasado da 12ª rodada)
- Botafogo x Sport - 19 de novembro (34ª rodada)
- Sport x Vitória - 23 de novembro (35ª rodada)
- Santos x Sport - 30 de novembro (36ª rodada)
Lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17
Goleiros
-
João Pedro - Santos
-
Arthur Nascimento - Bahia
-
Lucas Andrade - Vasco da Gama
Defensores
-
Angelo Henrique - São Paulo
-
Arthur Ryan - Fluminense
-
Derick Araújo - Palmeiras
-
Luis Eduardo - Grêmio
-
Luccas Ramon - Palmeiras
-
Vitor Hugo - Cruzeiro
-
Vitor Fernandes - Atlético-MG
Meias
-
Zé Lucas - Sport
-
Luis Felipe - Palmeiras
-
Felipe Morais - Cruzeiro
-
Tiago Augusto - Grêmio
-
Vinicius Rocha - Santos
Atacantes
-
Ruan Pablo - Bahia
-
Pietro Tavares - Cruzeiro
-
Dell - Bahia
-
Andrey Fernades - Vasco da Gama
-
Kayke Santos - Athletico
-
Gabriel Mec - Grêmio