Sport: Zé Lucas é convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17

A lista dos atletas selecionados para a disputa do Mundial foi divulgada, nesta terça-feira, em comunicado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Por Davi Saboya Publicado em 14/10/2025 às 19:14
Zé Lucas, volante do Sport, com a camisa da Seleção Brasileira
Zé Lucas, volante do Sport, com a camisa da Seleção Brasileira - Instagram/Zé Lucas

O volante Zé Lucas foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. No total, o técnico Carlos Eduardo Patetuci divulgou a lista com 21 jogadores. O Mundial acontecerá no Catar entre os dias 3 e 27 de novembro.

O elenco começa a se concentrar já a partir da próxima segunda-feira (20), na Granja Comary, em Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro. A viagem para o Oriente Médico acontece no dia 28 de outubro.

A Seleção Brasileira está no Grupo H e encara a Honduras, Indonésia e Zâmbia na primeira fase. A estreia do Brasil acontece no dia 4 de novembro contra a Honduras, a partir das 9h30 (de Brasília).

Fora do Sport

De acordo com a tabela da Série A, Zé Lucas disputa apenas mais dois jogos pelo Sport antes de vestir a camisa da Seleção Brasileira: contra o Ceará, nesta quarta-feira (15), e diante do Internacional, no domingo (19).

Se a Seleção Brasileira chegar na final, Zé Lucas só disputar os últimos três jogos do Leão no Brasileirão. Santos, Bahia (fora) e Grêmio (casa).

Veja a convocação da Seleção Brasileira Sub-17

Goleiros

  • João Pedro - Santos
  • Arthur Nascimento - Bahia
  • Lucas Andrade - Vasco da Gama

Defensores

  • Angelo Henrique - São Paulo
  • Arthur Ryan - Fluminense
  • Derick Araújo - Palmeiras
  • Luis Eduardo - Grêmio
  • Luccas Ramon - Palmeiras
  • Vitor Hugo - Cruzeiro
  • Vitor Fernandes - Atlético-MG

Meio-campistas

  • Zé Lucas - Sport
  • Luis Felipe - Palmeiras
  • Felipe Morais - Cruzeiro
  • Tiago Augusto - Grêmio
  • Vinicius Rocha - Santos

Atacantes

  • Ruan Pablo - Bahia
  • Pietro Tavares - Cruzeiro
  • Dell - Bahia
  • Andrey Fernades - Vasco da Gama
  • Kayke Santos - Athletico
  • Gabriel Mec - Grêmio

