Sport: Zé Lucas é convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17
A lista dos atletas selecionados para a disputa do Mundial foi divulgada, nesta terça-feira, em comunicado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
O volante Zé Lucas foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. No total, o técnico Carlos Eduardo Patetuci divulgou a lista com 21 jogadores. O Mundial acontecerá no Catar entre os dias 3 e 27 de novembro.
O elenco começa a se concentrar já a partir da próxima segunda-feira (20), na Granja Comary, em Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro. A viagem para o Oriente Médico acontece no dia 28 de outubro.
A Seleção Brasileira está no Grupo H e encara a Honduras, Indonésia e Zâmbia na primeira fase. A estreia do Brasil acontece no dia 4 de novembro contra a Honduras, a partir das 9h30 (de Brasília).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Fora do Sport
De acordo com a tabela da Série A, Zé Lucas disputa apenas mais dois jogos pelo Sport antes de vestir a camisa da Seleção Brasileira: contra o Ceará, nesta quarta-feira (15), e diante do Internacional, no domingo (19).
Se a Seleção Brasileira chegar na final, Zé Lucas só disputar os últimos três jogos do Leão no Brasileirão. Santos, Bahia (fora) e Grêmio (casa).
Veja a convocação da Seleção Brasileira Sub-17
Goleiros
- João Pedro - Santos
- Arthur Nascimento - Bahia
- Lucas Andrade - Vasco da Gama
Defensores
- Angelo Henrique - São Paulo
- Arthur Ryan - Fluminense
- Derick Araújo - Palmeiras
- Luis Eduardo - Grêmio
- Luccas Ramon - Palmeiras
- Vitor Hugo - Cruzeiro
- Vitor Fernandes - Atlético-MG
Meio-campistas
- Zé Lucas - Sport
- Luis Felipe - Palmeiras
- Felipe Morais - Cruzeiro
- Tiago Augusto - Grêmio
- Vinicius Rocha - Santos
Atacantes
- Ruan Pablo - Bahia
- Pietro Tavares - Cruzeiro
- Dell - Bahia
- Andrey Fernades - Vasco da Gama
- Kayke Santos - Athletico
- Gabriel Mec - Grêmio