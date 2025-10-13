Sport x Flamengo: diretoria do Leão da Ilha tenta mudança de data da partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipe pernambucana receberia o time carioca no dia 13 de novembro, na Arena de Pernambuco. No entanto, estádio receberá evento imobiliário

A diretoria do Sport está em tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com o objetivo de modificar a data do jogo contra o Flamengo.

A partida está marcada para o dia 13 de novembro (quinta-feira), às 20h30 (Horário de Brasília). O Leão da Ilha decidiu realizar o confronto na Arena de Pernambuco, após receber uma proposta de R$ 3 milhões.

Porém, o estádio irá receber um evento imobiliário no dia da partida, o que inviabilizaria a realização do jogo na data prevista.

Em contato com o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o Sport informou que "o clube já iniciou tratativas com a CBF desde semana passada" e informou que "ainda não há uma definição sobre a data da partida.

Por fim, o Leão da Ilha também garantiu que o contrato que leva o jogo para a Arena de Pernambuco não será cancelado.

Por que Sport x Flamengo será na Arena de Pernambuco?

Através de nota oficial, o Sport defendeu que a escolha considerou "exclusivamente a vantagem do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença dos sócios e torcedores em geral".

Em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o vice-presidente executivo do clube pernambucano, Raphael Campos, revelou que a procura do grupo de investidores aconteceu "no final de julho". A direção afirma não se trata de venda de mando de campo, já que parte da operação continua sob responsabilidade do time mandante.

"Mantém todas as prerrogativas de check-in, setorização e demais operações do jogo", afirmou o dirigente rubro-negro.

A diretoria do Sport assinou o documento da venda do mando do jogo contra o Flamengo no dia 30 de julho por 3 milhões de reais. Dias depois a empresa efetuou pagamentos previstos em contrato. Ou seja: de lá para cá a diretoria já sabia que iria mandar o duelo na Arena Pernambuco… pic.twitter.com/UI4pdrGxqS — Venê Casagrande (@venecasagrande) October 12, 2025

O contrato prevê que as arquibancadas Norte Superior e Norte Inferior serão destinadas à torcida visitante.

A partida, válida pela 12ª rodada da Série A 2025, seria realizada em junho, mas foi adiada devido à participação do time carioca na Copa do Mundo de Clubes.