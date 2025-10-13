Sport x Flamengo: diretoria do Leão da Ilha tenta mudança de data da partida
Equipe pernambucana receberia o time carioca no dia 13 de novembro, na Arena de Pernambuco. No entanto, estádio receberá evento imobiliário
A diretoria do Sport está em tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com o objetivo de modificar a data do jogo contra o Flamengo.
A partida está marcada para o dia 13 de novembro (quinta-feira), às 20h30 (Horário de Brasília). O Leão da Ilha decidiu realizar o confronto na Arena de Pernambuco, após receber uma proposta de R$ 3 milhões.
Porém, o estádio irá receber um evento imobiliário no dia da partida, o que inviabilizaria a realização do jogo na data prevista.
Em contato com o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o Sport informou que "o clube já iniciou tratativas com a CBF desde semana passada" e informou que "ainda não há uma definição sobre a data da partida.
Por fim, o Leão da Ilha também garantiu que o contrato que leva o jogo para a Arena de Pernambuco não será cancelado.
Por que Sport x Flamengo será na Arena de Pernambuco?
Através de nota oficial, o Sport defendeu que a escolha considerou "exclusivamente a vantagem do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença dos sócios e torcedores em geral".
Em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o vice-presidente executivo do clube pernambucano, Raphael Campos, revelou que a procura do grupo de investidores aconteceu "no final de julho". A direção afirma não se trata de venda de mando de campo, já que parte da operação continua sob responsabilidade do time mandante.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Mantém todas as prerrogativas de check-in, setorização e demais operações do jogo", afirmou o dirigente rubro-negro.
A diretoria do Sport assinou o documento da venda do mando do jogo contra o Flamengo no dia 30 de julho por 3 milhões de reais. Dias depois a empresa efetuou pagamentos previstos em contrato. Ou seja: de lá para cá a diretoria já sabia que iria mandar o duelo na Arena Pernambuco… pic.twitter.com/UI4pdrGxqS— Venê Casagrande (@venecasagrande) October 12, 2025
O contrato prevê que as arquibancadas Norte Superior e Norte Inferior serão destinadas à torcida visitante.
A partida, válida pela 12ª rodada da Série A 2025, seria realizada em junho, mas foi adiada devido à participação do time carioca na Copa do Mundo de Clubes.