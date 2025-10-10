Renda líquida histórica: Sport lucra com jogo do Flamengo quase o total do obtido no Brasileirão; Veja números
Clube vai receber R$ 3 milhões líquidos pelo duelo com o Flamengo na Arena, valor próximo ao que arrecadou em 12 jogos no Brasileirão 2025
Apesar de ter levantado debate entre a torcida do Sport, a verdade é que o Leão vai faturar, com a ida do jogo do Flamengo para a Arena de Pernambuco, praticamente toda a renda líquida obtida ao longo de 12 partidas como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Os números provam isso.
De acordo com dados oficiais da CBF, o clube arrecadou cerca de R$ 4,5 milhões líquidos jogando na Ilha do Retiro nesta temporada em jogos de Série A. Com o acordo firmado para transferir a partida contra o Flamengo, marcada para o dia 13 de novembro, para a Arena de Pernambuco, o Sport garantiu R$ 3 milhões líquidos antecipadamente — valor que corresponde a quase 67% de toda a receita líquida obtida em casa até aqui.
Média por jogo na Ilha é inferior a R$ 380 mil líquidos
Nos 12 jogos realizados na Ilha do Retiro na Série A, o Sport registrou:
- Renda bruta total: R$ 9.506.130,00
- Renda líquida total: R$ 4.513.275,09
- Público acumulado: 226.305 torcedores
- Média de público: 18.858 pessoas
- Média de renda líquida por jogo: R$ 376.106,26
|Indicador
|Ilha do Retiro (12 jogos)
|Arena de Pernambuco (vs Flamengo)
|Renda Bruta Total
|R$ 9.506.130,00
|-
|Renda Líquida Total
|R$ 4.513.275,09
|R$ 3.000.000,00
|Média de Renda Líquida por Jogo
|R$ 376.106,26
|≈ 8x superior à média
|Público Total
|226.305 torcedores
|-
|Público Médio
|18.858 torcedores
|Expectativa em torno de 30 mil
|Local
|Ilha do Retiro
|Arena de Pernambuco
|Participação nas Receitas
|100% do clube
|Cessão total por R$ 3 milhões líquidos
Com isso, o acordo com investidores que assumiram as receitas do duelo contra o Flamengo representa quase oito vezes a média líquida de uma partida na Ilha.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Foi uma proposta inédita e extremamente vantajosa do ponto de vista financeiro. A decisão não configura venda de mando, mas uma operação de cessão de receitas. O Sport mantém o controle do jogo, mas recebe uma receita líquida garantida”, destacou o vice-presidente Raphael Campos, em entrevista à Rádio Jornal.
Receita histórica para o futebol pernambucano
O valor também estabelece um renda histórica no futebol de Pernambuco. Segundo o dirigente, a maior renda bruta anterior havia sido registrada na final do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, com R$ 1,8 milhão brutos — bem abaixo dos R$ 3 milhões líquidos confirmados agora.
“Talvez seja a maior receita da história do futebol pernambucano. Nunca o Sport havia conseguido atingir esse valor líquido em uma partida. A proposta foi aprovada no fim de julho e confirma o tamanho da marca Sport Club do Recife”, afirmou Raphael.
Um alívio financeiro em meio à crise
O acordo chega em um momento importante. Lanterna da Série A, com 16 pontos, o Sport enfrenta dificuldades dentro de campo. O valor de R$ 3 milhões entra direto no caixa do clube, ajudando a equilibrar o fluxo financeiro até o fim da temporada.
“A gente tinha uma necessidade de suprir um déficit de bilheteria no ano, e esses R$ 3 milhões vieram para isso, para bater o orçamento nessa linha”, explicou Raphael Campos.