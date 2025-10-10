Renda líquida histórica: Sport lucra com jogo do Flamengo quase o total do obtido no Brasileirão; Veja números

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clube vai receber R$ 3 milhões líquidos pelo duelo com o Flamengo na Arena, valor próximo ao que arrecadou em 12 jogos no Brasileirão 2025

Apesar de ter levantado debate entre a torcida do Sport, a verdade é que o Leão vai faturar, com a ida do jogo do Flamengo para a Arena de Pernambuco, praticamente toda a renda líquida obtida ao longo de 12 partidas como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Os números provam isso.



De acordo com dados oficiais da CBF, o clube arrecadou cerca de R$ 4,5 milhões líquidos jogando na Ilha do Retiro nesta temporada em jogos de Série A. Com o acordo firmado para transferir a partida contra o Flamengo, marcada para o dia 13 de novembro, para a Arena de Pernambuco, o Sport garantiu R$ 3 milhões líquidos antecipadamente — valor que corresponde a quase 67% de toda a receita líquida obtida em casa até aqui.

Média por jogo na Ilha é inferior a R$ 380 mil líquidos

Nos 12 jogos realizados na Ilha do Retiro na Série A, o Sport registrou:

Renda bruta total: R$ 9.506.130,00

Renda líquida total: R$ 4.513.275,09

Público acumulado: 226.305 torcedores

Média de público: 18.858 pessoas

Média de renda líquida por jogo: R$ 376.106,26

Indicador Ilha do Retiro (12 jogos) Arena de Pernambuco (vs Flamengo) Renda Bruta Total R$ 9.506.130,00 - Renda Líquida Total R$ 4.513.275,09 R$ 3.000.000,00 Média de Renda Líquida por Jogo R$ 376.106,26 ≈ 8x superior à média Público Total 226.305 torcedores - Público Médio 18.858 torcedores Expectativa em torno de 30 mil Local Ilha do Retiro Arena de Pernambuco Participação nas Receitas 100% do clube Cessão total por R$ 3 milhões líquidos

Com isso, o acordo com investidores que assumiram as receitas do duelo contra o Flamengo representa quase oito vezes a média líquida de uma partida na Ilha.

“Foi uma proposta inédita e extremamente vantajosa do ponto de vista financeiro. A decisão não configura venda de mando, mas uma operação de cessão de receitas. O Sport mantém o controle do jogo, mas recebe uma receita líquida garantida”, destacou o vice-presidente Raphael Campos, em entrevista à Rádio Jornal.

Receita histórica para o futebol pernambucano

O valor também estabelece um renda histórica no futebol de Pernambuco. Segundo o dirigente, a maior renda bruta anterior havia sido registrada na final do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, com R$ 1,8 milhão brutos — bem abaixo dos R$ 3 milhões líquidos confirmados agora.

“Talvez seja a maior receita da história do futebol pernambucano. Nunca o Sport havia conseguido atingir esse valor líquido em uma partida. A proposta foi aprovada no fim de julho e confirma o tamanho da marca Sport Club do Recife”, afirmou Raphael.

Um alívio financeiro em meio à crise

O acordo chega em um momento importante. Lanterna da Série A, com 16 pontos, o Sport enfrenta dificuldades dentro de campo. O valor de R$ 3 milhões entra direto no caixa do clube, ajudando a equilibrar o fluxo financeiro até o fim da temporada.

“A gente tinha uma necessidade de suprir um déficit de bilheteria no ano, e esses R$ 3 milhões vieram para isso, para bater o orçamento nessa linha”, explicou Raphael Campos.