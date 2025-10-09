fechar
Oscilação, falhas e queda de desempenho: O Diagnóstico do Sport por Ralph de Carvalho

Após nova derrota por 3 a 1 para o Atlético Mineiro, o Sport segue afundado na lanterna da Série A; Ralph de Carvalho as causas do colapso rubro-negro

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 09/10/2025 às 17:30
Lance do último jogo do Sport no Brasileirão - a derrota por 3x1 para o Atlético-MG em Belo Horizonte
Lance do último jogo do Sport no Brasileirão - a derrota por 3x1 para o Atlético-MG em Belo Horizonte - Paulo Paiva/SCR

Ralph de Carvalho abriu sua análise destacando a instabilidade do Sport. Segundo ele, o time que havia feito sua melhor partida no empate contra o Cruzeiro, produziu seu pior futebol diante do Atlético Mineiro.

Daniel Paulista repetiu a estratégia usada em Belo Horizonte: Cariús improvisado na esquerda, Luan recuado para compor uma linha de cinco e um esquema de cautela defensiva. Mas tudo ruiu aos 8 minutos, quando o Atlético abriu o placar.

“O Leão teve que sair para atacar… e foi aí que se perdeu. O time fez um jogo horrível.”

Mesmo correndo atrás do resultado com garra, ficou marcado por ineficiência. As entradas de Lucas Lima e Romarinho melhoraram a articulação, mas o único gol veio tarde, em pênalti, quando já era 3 a 0 para o adversário.

Defesa em colapso e elenco limitado

A zaga foi classificada como “horrível”. No primeiro gol, Tiery e Rafael Tieres falharam na marcação de Victor Hugo. No segundo, erros de Aderlan e Rivera permitiram o gol de Arana. No terceiro, Aderlan escorregou, abrindo espaço para Biel servir Ronnie.

Ralph voltou a um ponto já conhecido em sua crítica:

“Esse time do Sport tem nível de Série B com alguns jogadores de Série A.”

Poucos nomes escapam: o goleiro Gabriel, Lucas Lima, Rivera (mesmo em queda) e Derik, improvisado por falta de opções. A insistência do técnico em não usar centroavantes de ofício (Ramirez, Pablo, Paciência) obriga improvisações constantes.

Sem força para manter resultados

Outro problema recorrente: o Sport abre o placar ou sai na frente e perde o controle do jogo. Falta força para comandar uma partida durante 90 minutos.

A viagem a Belo Horizonte terminou com apenas um ponto somado em duas partidas. O Sport saiu com 15 pontos, voltou com 16 — e nenhuma evolução.

“Entrou na lanterna na terceira rodada e não teve forças nem pra ser vice-lanterna.”

Preparando a queda? Série B no horizonte

Para Ralph, o cenário é claro: o clube já estrutura o elenco para a Série B. Pode vencer adversários desfalcados ou relaxados, mas falta qualidade para reagir na elite.

O desastre técnico trouxe “profundo desgosto” à torcida, que segue fiel e presente, apesar de tudo.

Acompanhe o episódio na íntegra:

Para ouvir a análise completa, incluindo avaliações sobre a queda de rendimento no meio-campo e a ineficiência ofensiva, confira o episódio do Comentário das 13h com Ralph de Carvalho.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

