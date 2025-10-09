Oscilação, falhas e queda de desempenho: O Diagnóstico do Sport por Ralph de Carvalho
Após nova derrota por 3 a 1 para o Atlético Mineiro, o Sport segue afundado na lanterna da Série A; Ralph de Carvalho as causas do colapso rubro-negro
Ralph de Carvalho abriu sua análise destacando a instabilidade do Sport. Segundo ele, o time que havia feito sua melhor partida no empate contra o Cruzeiro, produziu seu pior futebol diante do Atlético Mineiro.
Daniel Paulista repetiu a estratégia usada em Belo Horizonte: Cariús improvisado na esquerda, Luan recuado para compor uma linha de cinco e um esquema de cautela defensiva. Mas tudo ruiu aos 8 minutos, quando o Atlético abriu o placar.
“O Leão teve que sair para atacar… e foi aí que se perdeu. O time fez um jogo horrível.”
Mesmo correndo atrás do resultado com garra, ficou marcado por ineficiência. As entradas de Lucas Lima e Romarinho melhoraram a articulação, mas o único gol veio tarde, em pênalti, quando já era 3 a 0 para o adversário.
Defesa em colapso e elenco limitado
A zaga foi classificada como “horrível”. No primeiro gol, Tiery e Rafael Tieres falharam na marcação de Victor Hugo. No segundo, erros de Aderlan e Rivera permitiram o gol de Arana. No terceiro, Aderlan escorregou, abrindo espaço para Biel servir Ronnie.
Ralph voltou a um ponto já conhecido em sua crítica:
“Esse time do Sport tem nível de Série B com alguns jogadores de Série A.”
Poucos nomes escapam: o goleiro Gabriel, Lucas Lima, Rivera (mesmo em queda) e Derik, improvisado por falta de opções. A insistência do técnico em não usar centroavantes de ofício (Ramirez, Pablo, Paciência) obriga improvisações constantes.
Sem força para manter resultados
Outro problema recorrente: o Sport abre o placar ou sai na frente e perde o controle do jogo. Falta força para comandar uma partida durante 90 minutos.
A viagem a Belo Horizonte terminou com apenas um ponto somado em duas partidas. O Sport saiu com 15 pontos, voltou com 16 — e nenhuma evolução.
“Entrou na lanterna na terceira rodada e não teve forças nem pra ser vice-lanterna.”
Preparando a queda? Série B no horizonte
Para Ralph, o cenário é claro: o clube já estrutura o elenco para a Série B. Pode vencer adversários desfalcados ou relaxados, mas falta qualidade para reagir na elite.
O desastre técnico trouxe “profundo desgosto” à torcida, que segue fiel e presente, apesar de tudo.
Acompanhe o episódio na íntegra:
Para ouvir a análise completa, incluindo avaliações sobre a queda de rendimento no meio-campo e a ineficiência ofensiva, confira o episódio do Comentário das 13h com Ralph de Carvalho.
