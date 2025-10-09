Sport perde titulares importantes para duelo contra o Ceará; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Daniel Paulista precisará realizar, ao menos, duas mudanças para o duelo contra o Vozão. Leão da Ilha vem de derrota diante do Atlético-MG

Após a derrota sofrida contra o Atlético-MG, pelo placar de 3 a 1, sofrida na última quarta-feira (08), o Sport terá uma semana de descanso antes do próximo jogo.

O Leão da Ilha irá encarar o Ceará, na Ilha do Retiro, na próxima quarta-feira (15), às 20h00 (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.

Para o duelo contra o Vozão, o técnico Daniel Paulista precisará realizar mudanças importantes no elenco titular devido a suspensões.

O zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera, destaques da equipe nos últimos jogos, receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo contra o rival regional.

Além disso, o lateral-direito Aderlan e o meia Hyoran foram substituídos por contusão e também precisarão ser reavaliados para confirmarem sua disponibilidade para o duelo contra o time cearense.

Quem serão os substitutos de Ramon Menezes e Rivera?

Para assumir a vaga ocupada por Ramon Menezes, Daniel Paulista deve optar por levar à campo o português João Silva, reserva imediato da posição.

Já para a posição de volante, o comandante possui Lucas Kal e Pedro Augusto como principais opções na briga por um espaço no elenco titular.

Lanterna do Brasileirão, com 16 pontos, o Sport possui chances quase irreversíveis de rebaixamento para a Série B. Próximo adversário do time pernambucano, o Ceará está em décimo, com 34 pontos conquistados.