fechar
Sport | Notícia

Sport perde titulares importantes para duelo contra o Ceará; confira

Daniel Paulista precisará realizar, ao menos, duas mudanças para o duelo contra o Vozão. Leão da Ilha vem de derrota diante do Atlético-MG

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 09/10/2025 às 14:38
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Reprodução/ Sport

Após a derrota sofrida contra o Atlético-MG, pelo placar de 3 a 1, sofrida na última quarta-feira (08), o Sport terá uma semana de descanso antes do próximo jogo.

O Leão da Ilha irá encarar o Ceará, na Ilha do Retiro, na próxima quarta-feira (15), às 20h00 (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.

Para o duelo contra o Vozão, o técnico Daniel Paulista precisará realizar mudanças importantes no elenco titular devido a suspensões.

O zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera, destaques da equipe nos últimos jogos, receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo contra o rival regional.

Além disso, o lateral-direito Aderlan e o meia Hyoran foram substituídos por contusão e também precisarão ser reavaliados para confirmarem sua disponibilidade para o duelo contra o time cearense.

Quem serão os substitutos de Ramon Menezes e Rivera?

Para assumir a vaga ocupada por Ramon Menezes, Daniel Paulista deve optar por levar à campo o português João Silva, reserva imediato da posição.

Já para a posição de volante, o comandante possui Lucas Kal e Pedro Augusto como principais opções na briga por um espaço no elenco titular.

Lanterna do Brasileirão, com 16 pontos, o Sport possui chances quase irreversíveis de rebaixamento para a Série B. Próximo adversário do time pernambucano, o Ceará está em décimo, com 34 pontos conquistados.

Leia também

Quantos pontos o Sport precisa fazer para escapar do rebaixamento na Série A? Entenda as contas
Matemática

Quantos pontos o Sport precisa fazer para escapar do rebaixamento na Série A? Entenda as contas
Daniel Paulista lamenta derrota do Sport para Atlético-MG e projeta clássico contra Ceará
Leão

Daniel Paulista lamenta derrota do Sport para Atlético-MG e projeta clássico contra Ceará

Compartilhe

Tags