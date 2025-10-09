Quantos pontos o Sport precisa fazer para escapar do rebaixamento na Série A? Entenda as contas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O time rubro-negro precisa realizar uma "campanha de G-4" para conseguir a milagrosa permanência na elite do futebol brasileiro nesta temporada

A situação do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro atingiu um nível de alarme máximo e a matemática se tornou a inimiga número um do clube rubro-negro. Com apenas 16 pontos em 26 jogos e afundado na lanterna, o Leão precisa de um desempenho histórico na reta final para evitar a queda. A derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, na última quarta-feira (8), apenas reforçou o cenário desfavorável.

A dimensão do buraco já foi atualizada pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Após o revés em Belo Horizonte, as chances de rebaixamento do Sport saltaram para impressionantes 98,7%.

Historicamente, a marca dos 45 pontos é o patamar de segurança máxima, garantindo a permanência na Série A com raras exceções. A UFMG aponta que, neste momento, quem atinge essa pontuação tem apenas 1,45% de chance de queda.

Para o Sport alcançar os 45 pontos, a missão é quase impossível:

Pontos Atuais: 16



Pontos Necessários: 29



Jogos Restantes: 12



Aproveitamento Exigido: Cerca de 80,5% (o equivalente a uma campanha de G-4).

A necessidade de somar 29 pontos em 36 disputados significa que o Sport precisaria de, no mínimo, nove vitórias e dois empates nas últimas 12 partidas, um feito que a equipe não conseguiu em todo o campeonato até agora. Os 16 pontos atuais foram somados com 2 vitórias e 10 empates.

Técnico do Sport

Depois da última derrota no Brasileirão, o técnico Daniel Paulista exaltou a luta do time rubro-negro. Ele reiterou que a equipe continua motivada e lutando pela milagrosa permanência na Primeira Divisão.

"Não consigo enxergar que a equipe não está com motivação. O time tem lutado dentro do que pode ser feito. Em uns momentos, vai surtir efeito, em outros não. Vamos continuar trabalhando jogo a jogo, tentando deixar a situação do campeonato de lado. É difícil, mas vamos lutar até o fim, começando em busca da vitória no jogo contra o Ceará", afirmou Daniel.