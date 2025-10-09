Quantos pontos o Sport precisa fazer para escapar do rebaixamento na Série A? Entenda as contas
O time rubro-negro precisa realizar uma "campanha de G-4" para conseguir a milagrosa permanência na elite do futebol brasileiro nesta temporada
A situação do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro atingiu um nível de alarme máximo e a matemática se tornou a inimiga número um do clube rubro-negro. Com apenas 16 pontos em 26 jogos e afundado na lanterna, o Leão precisa de um desempenho histórico na reta final para evitar a queda. A derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, na última quarta-feira (8), apenas reforçou o cenário desfavorável.
A dimensão do buraco já foi atualizada pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Após o revés em Belo Horizonte, as chances de rebaixamento do Sport saltaram para impressionantes 98,7%.
Historicamente, a marca dos 45 pontos é o patamar de segurança máxima, garantindo a permanência na Série A com raras exceções. A UFMG aponta que, neste momento, quem atinge essa pontuação tem apenas 1,45% de chance de queda.
Para o Sport alcançar os 45 pontos, a missão é quase impossível:
- Pontos Atuais: 16
- Pontos Necessários: 29
- Jogos Restantes: 12
- Aproveitamento Exigido: Cerca de 80,5% (o equivalente a uma campanha de G-4).
A necessidade de somar 29 pontos em 36 disputados significa que o Sport precisaria de, no mínimo, nove vitórias e dois empates nas últimas 12 partidas, um feito que a equipe não conseguiu em todo o campeonato até agora. Os 16 pontos atuais foram somados com 2 vitórias e 10 empates.
Técnico do Sport
Depois da última derrota no Brasileirão, o técnico Daniel Paulista exaltou a luta do time rubro-negro. Ele reiterou que a equipe continua motivada e lutando pela milagrosa permanência na Primeira Divisão.
"Não consigo enxergar que a equipe não está com motivação. O time tem lutado dentro do que pode ser feito. Em uns momentos, vai surtir efeito, em outros não. Vamos continuar trabalhando jogo a jogo, tentando deixar a situação do campeonato de lado. É difícil, mas vamos lutar até o fim, começando em busca da vitória no jogo contra o Ceará", afirmou Daniel.