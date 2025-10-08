Sport perde para Atlético-MG e não aproveita jogo atrasado para pontuar no Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Victor Hugo, Guilherme Arana e Rony marcaram os gols do Galo, enquanto Derik Lacerda descontou a favor do Leão no jogo válido pela 14ª rodada

O Sport perdeu por 3x1 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo foi válido pela atrasada 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Victor Hugo, Guilherme Arana e Rony marcaram os gols do Galo na partida, enquanto Derik Lacerda descontou a favor do Leão.

Em campo, o time rubro-negro não conseguiu repetir a boa atuação do empate com o Cruzeiro e viveu uma noite nada produtiva. Com o resultado, o Sport está cada vez mais afundado na lanterna do Brasileirão.

Agora, com 26 jogos disputados e apenas um atrasado, o clube leonino ocupa a última colocação com apenas 16 pontos, 12 a menos que o Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e o conta com o mesmo número de partidas disputadas do Sport.

Próximo jogo do Sport

O próximo jogo do Sport acontece apenas no dia 15 de outubro (quarta-feira). O adversário será o Ceará, às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O hiato no calendário se deve ao fato da parada no Brasileirão por causa dos jogos da Data-Fifa.

Primeiro tempo

O Sport começou a partida sendo pressionado pelo Atlético-MG, que não demorou para abrir o placar. Aos 9 minutos, após uma cobrança de escanteio, Vitor Hugo desviou para o gol e marcou o primeiro.

O Galo pressionou em busca da ampliação logo em seguida. Em uma blitz ofensiva, Arana chutou à queima-roupa, mas a zaga conseguiu travar. No rebote, Rony finalizou, exigindo uma defesa de Gabriel. O Leão só conseguiu responder aos 12, com Rafael Thyere, que cabeceou perto do gol, quase empatando.

A outra chance rubro-negra só apareceu aos 32, quando Atencio cobrou um escanteio fechado que por pouco não entrou. O goleiro Everson teve que se esticar para mandar a bola para fora.

O Atlético-MG, no entanto, conseguiu ampliar a vantagem aos 37. Após um bate e rebate na área, o lateral Arana ficou com a posse e empurrou para o fundo do gol.

Ainda antes do intervalo, o time mandante quase ampliou. Scarpa recebeu um cruzamento na área e disparou uma bomba que passou muito perto da meta adversária.

Etapa final

Depois do intervalo, o Atlético-MG pressionou logo nos primeiros minutos. Bernard cobrou falta e Rony cabeceou, com Thyere afastando o perigo quase na linha do gol. Pouco tempo depois, em uma jogada rápida, Éverson repôs o jogo rapidamente e pegou a defesa rubro-negra desprevenido.

Biel saiu cara a cara com Gabriel. Livre de marcação, teve tempo de esperar Rony chegar ao lado para tocar e o companheiro fazer 3x0.

Sem ter o que perder e pressionando pontuar, o Sport conseguiu crescer na partida e levou perigo em jogadas rápidas pela esquerda, com Romarinho. O Leão tentou o gol ainda em uma finalização de Rivera, mas não acertou o alvo.

Só que, aos 34, em uma lance indiscutível, o time rubro-negro conseguiu balançar a rede de pênalti. Derik Lacerda cobrou e converteu.

Na reta final do jogo, Hulk entrou em campo e deixou o Galo mais ofensivo. Ele quase encaixou uma bela assistência para Rony, após cobrança de falta na entrada da área. Gabriel salvou o chute do atacante.

Logo em seguida, o Sport respondeu e Matheusinho perdeu chance incrível dentro da área, com Éverson já batido. Mas não teve jeito! Placar final: 3x1 para o Galo.

Notas do Escrete de Ouro

Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas do jogo do Sport. A avaliação foi feita pelo comentarista Igor Moura.

Gabriel: 7

Aderlan: 5

Matheus Alexandre: 6

Rafael Thyere: 5,5

Ramon Menezes: 5,5

Luan Cândido: 6

Igor Cariús: 5,5

Romarinho: 6

Rivera: 5,5

Zé Lucas: 5

Lucas Lima: 6

Hyoran: Sem nota

Atencio: 2

Sérgio Oliveira: Sem nota

Matheusinho: 6,5

Derik Lacerda: 7

Daniel Paulista: 7

Ficha do jogo - Atlético-MG 3x1 Sport

Atlético-MG

Everson; Saravia, Lyanco (Ruan), Vitor Hugo e Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Igor Gomes, Gustavo Scarpa (Hulk) e Bernard (Natanael); Rony e Dudu (Biel). Técnico: Jorge Sampaoli.

Sport

Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido e Igor Cariús (Romarinho); Zé Lucas (Lucas Lima), Rivera e Hyoran (Atencio/Sergio Oliveira); Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG. Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR). VAR: Daniel Nobre Bins (RS). Gols: Vitor Hugo (8'/1T), Guilherme Arana (37'/1T), Rony (16'/2T); Derik Lacerda (36'/2T). Cartões amarelos: Igor Gomes, Guilherme Arana, Vitor Hugo e Hulk (A); Rivera e Ramon Menezes (S). Público: 25.093 torcedores. Renda: R$ 904.390,02.