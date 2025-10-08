fechar
Sport | Notícia

Sport usa escudo do Atlético-MG com cores do Cruzeiro e gera repercussão nas redes sociais

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (08), às 19h00 (Horário de Brasília), em jogo adiado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/10/2025 às 16:39
Arte divulgada pelo Sport, com escudo do Atl&eacute;tico-MG na cor azul
Arte divulgada pelo Sport, com escudo do Atlético-MG na cor azul - Divulgação/ Sport

Uma publicação do Sport Recife nas redes sociais, para divulgar informações sobre o jogo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (08), às 19h00 (horário de Brasília) gerou grande repercussão.

O clube postou uma arte com o escudo do Atlético-MG, adversário da rodada, mas o símbolo apareceu nas cores azul, as mesmas do Cruzeiro, principal rival do Galo.

A escolha das cores, no entanto, foi uma coincidência, já que Sport utilizou o padrão gráfico do uniforme alternativo, que será utilizado pela equipe, predominantemente azul, o que acabou alterando automaticamente as tonalidades do escudo do adversário na arte.

Ainda assim, a publicação gerou repercussão nas redes sociais. Alguns torcedores criticaram a postagem.

O Sport é o lanterna da Série A, com 16 pontos conquistados. Por outro lado, o Galo está em 15º lugar, com 29 pontos.

O confronto é válido por um jogo adiado da 14ª rodada do Brasileirão, que seria disputado em julho, mas precisou ser remarcado devido à disputa dos play-offs da Copa Sul-Americana. A partida será na Arena MRV.

Na rodada anterior, o Leão empatou com o Cruzeiro, por 1 a 1, enquanto os mineiros foram derrotados pelo Fluminense, por 3 a 0.

