Copa do Nordeste | Notícia

Existe um "Big 6" do Nordeste? Quais seriam os maiores times da região? Entenda debate

Discussão compara os gigantes nordestinos a um modelo semelhante ao Big Six da Premier League inglesa, que reúne os principais clubes da Inglaterra

Por Thiago Wagner Publicado em 08/10/2025 às 12:12
Imagem do Bahia campeão da Copa do Nordeste
Imagem do Bahia campeão da Copa do Nordeste - Maurícia da Matta/CBF

A expressão “Big 6” ganhou força nas redes sociais entre torcedores nordestinos nas últimas semanas. Inspirada no termo usado na Premier League — que reúne Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Tottenham —, a ideia é identificar quem seriam os grandes clubes do Nordeste em termos de tradição, títulos, torcida e relevância nacional.

O debate, como esperado, não tem consenso. Mas há um núcleo quase indiscutível formado por sete clubes: Sport, Santa Cruz e Náutico , Bahia e Vitória, além de Fortaleza e Ceará. Esses times concentram as principais conquistas, as maiores torcidas e a presença mais constante nas divisões nacionais ao longo da história.

Abaixo, um pouco dos argumentos sobre a força dos times.

Bahia e Sport: os únicos campeões nacionais

Entre os sete, Bahia e Sport são os únicos com títulos reconhecidos de Campeonato Brasileiro. O Bahia ergueu a Taça Brasil em 1959 e o Brasileirão de 1988, sendo pioneiro entre os clubes do Nordeste. Já o Sport foi campeão brasileiro de 1987 e conquistou a Copa do Brasil de 2008, além de uma Série B em 1990.

Ambos possuem destaque também na Copa do Nordeste — o Bahia lidera o ranking com 5 títulos (2001, 2002, 2017, 2021 e 2025), enquanto o Sport soma 3 conquistas (1994, 2000 e 2014) e uma história de rivalidade com o tricolor baiano que atravessa décadas.

Força cearense: Fortaleza e Ceará vivem era de protagonismo

No Ceará, Fortaleza e Ceará também figuram entre os maiores da região. O Leão do Pici conquistou a Série B de 2018, três Copas do Nordeste (2019, 2022 e 2024) e foi vice-campeão da Sul-Americana em 2023, campanha inédita para um time nordestino.

Já o Ceará tem 3 títulos da Copa do Nordeste (2015, 2020 e 2023), 47 títulos estaduais e uma consistência de participações na Série A nos últimos anos.

O domínio recente desses dois clubes fortaleceu o argumento de que o “Big 6” nordestino pode estar se transformando em um “Big 7”, com o estado do Ceará hoje no mesmo patamar de Bahia e Pernambuco em relevância nacional. Ou até mesmo com a reordenação do Big 6 com maior protagonista cearense.

Pernambuco: tradição e rivalidade

Em Pernambuco, o peso histórico é inquestionável. O Sport é o mais vitorioso do estado, com 45 títulos do Pernambucano, enquanto o Santa Cruz aparece com 29 e o Náutico com 24. O Santa, campeão da Série C em 2013 e da Copa do Nordeste em 2016, e o Náutico, vencedor da Série C de 2019, formam com o Leão o trio de ferro mais tradicional do estado e um dos mais antigos do país.

Essas três torcidas protagonizam o Clássico das Multidões (Santa Cruz x Sport), Clássico das Emoções (Santa Cruz x Náutico) e o Clássico dos Clássicos (Náutico x Sport), confrontos que moldaram o futebol pernambucano e deram ao estado papel central na identidade do futebol nordestino.

Contudo, resultados recentes, com o Estado perdendo protagonismo regional, levanta o debate sobre a força do trio no suposto Big 6.

E os demais?

Alguns torcedores defendem a inclusão de outros clubes, como ABC e América-RN, tradicionais no Rio Grande do Norte e campeões estaduais históricos (ambos com mais de 50 títulos locais). O ABC, inclusive, é hexacampeão estadual entre 2010 e 2015 e tem quase 60 títulos do Potiguar, além de presença constante em competições nacionais.

Por outro lado, críticos lembram que, fora da Copa do Nordeste e das Séries A e B, a projeção nacional desses clubes ainda é limitada em comparação com os sete principais.

Debate segue aberto

Assim como na Inglaterra, o conceito de “Big 6” no Nordeste é simbólico — uma forma de reconhecer os clubes com mais impacto esportivo, histórico e cultural. Mas, ao contrário do modelo inglês, o equilíbrio entre os times nordestinos é muito mais dinâmico: alternâncias de divisão, oscilações financeiras e contextos estaduais tornam o debate ainda mais interessante.

No fim, o que o torcedor nordestino quer mesmo é ver mais clubes da região competindo em alto nível nacional e internacional, independentemente de rótulos. O futebol do Nordeste é plural, competitivo e apaixonado — e talvez esse seja o maior troféu de todos.

Resumo dos principais títulos por clube

  • Bahia: 2 Brasileiros (Taça Brasil inclusa), 5 Copas do Nordeste, 51 estaduais
  • Sport: 1 Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 1 Série B, 3 Copa do Nordeste, 45 estaduais
  • Fortaleza: 1 Série B, 3 Copa do Nordeste, 46 estaduais, vice da Sul-Americana (2023)
  • Ceará: 3 Copa do Nordeste, 47 estaduais
  • Vitória: 1 Série B, 4 Copa do Nordeste, 30 estaduais
  • Santa Cruz: 1 Série C, 1 Copa do Nordeste, 29 estaduais
  • Náutico: 1 Série C, 24 estaduais

