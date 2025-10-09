Daniel Paulista lamenta derrota do Sport para Atlético-MG e projeta clássico contra Ceará

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após dois jogos em Minas Gerais, a delegação rubro-negra voltou para casa com apenas um pontos, deixando a situação cada vez mais difícil na Série A

O Sport amargou mais um revés na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo superado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, na última quarta-feira (8), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O resultado mantém o Leão afundado na lanterna, estacionado nos 16 pontos, e cada vez mais distante do objetivo de deixar a zona de rebaixamento – a diferença para o primeiro time fora do Z-4 é de expressivos 12 pontos.

Após o confronto, o técnico Daniel Paulista lamentou a derrota e a estratégia inicial que não surtiu o efeito desejado, especialmente após um bom desempenho na etapa final do jogo anterior contra o Cruzeiro.

Daniel ainda destacou a aposta na repetição da formação, que acabou não se encaixando na proposta do adversário e não traduziu em performance dentro de campo.

"Entramos basicamente com a mesma equipe em que fizemos um bom segundo tempo contra o Cruzeiro. Acho que casava com a postura do Atlético e poderíamos desempenhar o papel. Porém, em campo, as coisas não surtiram o efeito e não conseguimos fazer as coisas acontecerem", avaliou o treinador.

A situação do time se complicou logo nos minutos iniciais, com o gol sofrido em jogada de bola parada. Segundo o técnico, isso concedeu uma vantagem psicológica crucial para o Galo, que soube capitalizar as chances.

"Tomamos um gol muito cedo de bola parada. Isso gerou uma situação mais confortável ao Atlético, mais mobilidade ao adversário, que foi muito eficiente nas oportunidades. Chegamos a melhorar, mas as coisas não encaixaram", pontuou Daniel Paulista.

Com a maratona de jogos recentes e o visível desgaste físico do elenco, a prioridade da comissão técnica agora é a recuperação dos atletas. O Sport terá uma semana para se preparar para o próximo compromisso, que será um confronto direto e decisivo.

"Temos uma semana para trabalhar, só que como jogamos três jogos seguidos, vamos ter que recuperar os atletas. Acho que ficou claro até o desgaste do jogo contra o Cruzeiro", afirmou.

Próximo jogo do Sport

O próximo desafio do Sport é o clássico nordestino contra o Ceará, um adversário que também luta para se distanciar da parte de baixo da tabela.

A partida, válida pela 28ª rodada, será crucial para as pretensões do Leão em buscar uma reação milagrosa na reta final do campeonato. O embate acontece na próxima quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro.