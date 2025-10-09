fechar
Sport | Notícia

Sport confirma jogo contra o Flamengo na Arena de Pernambuco e nega venda de mando

Clube confirma, em nota, Arena de Pernambuco como palco de Sport x Flamengo e reforça que recebeu R$ 3 milhões líquidos sem abrir mão do mando

Por Thallys Menezes Publicado em 09/10/2025 às 18:19 | Atualizado em 09/10/2025 às 19:56
Sport e Fluminense empataram em 2 a 2, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada da Série A.
Sport e Fluminense empataram em 2 a 2, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada da Série A. - JAILTON JR./JC IMAGEM

O Sport confirmou, por meio de nota oficial divulgada nesta quinta-feira (9), que o jogo contra o Flamengo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, será disputado na Arena de Pernambuco, no dia 13 de novembro (quinta-feira), às 20h30 (horário de Brasília).

A definição do local ocorre após a CBF oficializar a data do confronto, adiado por conta da participação do clube carioca no Mundial de Clubes. O Sport esclareceu que a decisão não configura venda de mando de campo, mas sim a cessão das receitas do evento a uma empresa, mediante o pagamento de R$ 3 milhões líquidos.

No comunicado, o clube explicou que a operação foi aprovada ainda no fim de julho, mas dependia da confirmação da nova data pela CBF. A proposta prevê, além do repasse financeiro, participação conjunta na precificação dos ingressos e na operação do jogo.

“A decisão, que não configura a venda do mando de campo, foi tomada após o Clube receber e aprovar uma proposta no valor de R$ 3 milhões líquidos apresentada por uma empresa interessada na renda da partida. O acordo prevê a participação na precificação dos ingressos e na operação do jogo”, diz o trecho da nota.

O Sport também reforçou que não cogitou levar a partida para fora de Pernambuco, apesar de ter recebido ofertas nesse sentido:

“O Clube reforça que em nenhum momento cogitou vender o mando de campo ou retirar a partida de Pernambuco, apesar de ter recebido propostas nesse sentido. A escolha pela Arena ocorreu exclusivamente por considerar a proposta inédita e altamente vantajosa do ponto de vista financeiro.”

Documento previa divisão de público entre torcidas

Antes da nota oficial, o jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio, revelou o contrato firmado entre o Sport e a empresa cessionária. O documento determina que o Sport mantém o mando de campo e que a divisão de ingressos será de 70% para a torcida do Sport e 30% para a torcida do Flamengo, com os visitantes concentrados no setor Norte da Arena de Pernambuco.

Além da bilheteria, a cessão envolve receitas de patrocínios pontuais, publicidade, ativações e produtos licenciados exclusivamente relacionados ao evento.

Com a definição, o jogo entre Sport e Flamengo promete ser um dos de maior público da Série A 2025 em Pernambuco. O duelo será disputado durante a Data Fifa de novembro.

O Sport, lanterna do campeonato com 16 pontos, tenta reagir nas rodadas finais para evitar a pior campanha do Nordeste na era dos pontos corridos.

