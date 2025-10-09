Sport confirma jogo contra o Flamengo na Arena de Pernambuco e nega venda de mando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clube confirma, em nota, Arena de Pernambuco como palco de Sport x Flamengo e reforça que recebeu R$ 3 milhões líquidos sem abrir mão do mando

O Sport confirmou, por meio de nota oficial divulgada nesta quinta-feira (9), que o jogo contra o Flamengo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, será disputado na Arena de Pernambuco, no dia 13 de novembro (quinta-feira), às 20h30 (horário de Brasília).

A definição do local ocorre após a CBF oficializar a data do confronto, adiado por conta da participação do clube carioca no Mundial de Clubes. O Sport esclareceu que a decisão não configura venda de mando de campo, mas sim a cessão das receitas do evento a uma empresa, mediante o pagamento de R$ 3 milhões líquidos.

No comunicado, o clube explicou que a operação foi aprovada ainda no fim de julho, mas dependia da confirmação da nova data pela CBF. A proposta prevê, além do repasse financeiro, participação conjunta na precificação dos ingressos e na operação do jogo.

“A decisão, que não configura a venda do mando de campo, foi tomada após o Clube receber e aprovar uma proposta no valor de R$ 3 milhões líquidos apresentada por uma empresa interessada na renda da partida. O acordo prevê a participação na precificação dos ingressos e na operação do jogo”, diz o trecho da nota.

O Sport também reforçou que não cogitou levar a partida para fora de Pernambuco, apesar de ter recebido ofertas nesse sentido:

“O Clube reforça que em nenhum momento cogitou vender o mando de campo ou retirar a partida de Pernambuco, apesar de ter recebido propostas nesse sentido. A escolha pela Arena ocorreu exclusivamente por considerar a proposta inédita e altamente vantajosa do ponto de vista financeiro.”

Documento previa divisão de público entre torcidas

Antes da nota oficial, o jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio, revelou o contrato firmado entre o Sport e a empresa cessionária. O documento determina que o Sport mantém o mando de campo e que a divisão de ingressos será de 70% para a torcida do Sport e 30% para a torcida do Flamengo, com os visitantes concentrados no setor Norte da Arena de Pernambuco.

Além da bilheteria, a cessão envolve receitas de patrocínios pontuais, publicidade, ativações e produtos licenciados exclusivamente relacionados ao evento.

Com a definição, o jogo entre Sport e Flamengo promete ser um dos de maior público da Série A 2025 em Pernambuco. O duelo será disputado durante a Data Fifa de novembro.

O Sport, lanterna do campeonato com 16 pontos, tenta reagir nas rodadas finais para evitar a pior campanha do Nordeste na era dos pontos corridos.