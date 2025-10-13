Sport x Flamengo: Arena de Pernambuco tem evento imobilário na mesma data
O jogo atrasado, da 12ª rodada do Brasileirão Série A 2025 está marcado pela CBF para o dia 13 de novembro, às 20h30 (horário de Brasília)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou Sport x Flamengo para 13 de novembro (quinta-feira, às 20h30 (horário de Brasília). A diretoria do Leão decidiu realizar a partida na Arena de Pernambuco, ao invés da Ilha do Retiro, depois de receber uma proposta de R$ 3 milhões.
No entanto, tem um problema para ser resolvido! Nas redes sociais, o Fórum Imobi divulga que ocorrerá no estádio em dois dias, sendo uma das datas a mesma do confronto entre rubro-negros.
Procurada pelo repórter Antonio Gabriel, da Rádio Jornal, a assessoria do Sport informou que o clube já está em tratativas com a CBF desde a semana passada. “Por enquanto, ainda não há definição sobre a data.”
Por que Sport x Flamengo será na Arena de Pernambuco?
Através de nota oficial, o Sport afirma que a escolha considerou "exclusivamente a vantagem do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença dos sócios e torcedores em geral".
Em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o vice-presidente executivo do clube pernambucano, Raphael Campos, revelou que a procura do grupo de investidores aconteceu no "no final de julho". A direção afirma não se trata de venda de mando de campo.
Isso porque parte da operação continua sob responsabilidade do time mandante. "Mantém todas as prerrogativas de check-in, setorização e demais operações do jogo", afirmou o dirigente.
O contrato prevê que o espaço destinado à torcida visitante serão Norte Superior e Norte Inferior. O foi da 12ª rodada da Série A 2025 foi adiado de junho porque o Mengão estava no Mundial de Clubes.
Situação de Sport e Flamengo na Série A 2025:
Ambos vivem situações opostas! Enquanto os cariocas estão atualmente na segunda colocação e brigam pelo título com Palmeiras e Cruzeiro, os pernambucanos estão na lanterna da competição.
- 2° Flamengo - 55 pontos
- 20° Sport - 16 pontos
Vídeo: Veja o que o Sport precisa fazer para não ser rebaixado