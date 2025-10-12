fechar
Sport | Notícia

Sport possui dois desfalques confirmados para jogo contra Ceará

Após a derrota para o Atlético-MG, o Leão busca uma vitória no clássico nordestino contra o Vozão para ganhar um pouco mais de fôlego na Série A

Por Davi Saboya Publicado em 12/10/2025 às 6:04
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

Depois de sofrer uma derrota fora de casa, o Sport terá dois desfalques importantes para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera não poderão entrar em campo contra o Ceará, na próxima quarta-feira (15), por terem recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada.

Os dois jogadores cumprirão suspensão automática enquanto o Leão tenta reverter sua situação na tabela da Série A. Os jogadores mais cotados para assumirem as respectivas vagas são o zagueiro João Silva e o volante Pedro Augusto. Isso se o técnico Daniel Paulista não quiser mudar o esquema tático.

"São duas perdas significativas, já que são dois jogadores que vinham muito bem, sendo pilares do nosso setor", afirmou Daniel Paulista, em entrevista coletiva.

"Vamos buscar a solução dentro do nosso elenco, já que será um jogo também muito importante, um clássico regional, e um jogo dentro de casa. A gente tem que trabalhar e tentar buscar a vitória para conseguir retomar a sequência de resultado positivo", completou.

O Sport vem de uma derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Agora, a equipe volta a campo para enfrentar o Ceará, em um duelo válido pela 28ª rodada da competição nacional. A partida está marcada para as 20h, na Ilha do Retiro.

Classificação do Sport

A situação do time pernambucano é cada vez mais crítica: o Sport é o lanterna do Brasileirão, com apenas 16 pontos. A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento – o Santos, 16º colocado – é de 12 pontos, tornando urgente a necessidade de reação.

O adversário, Ceará, ocupa uma posição mais confortável na tabela, sendo o 10º colocado com 34 pontos. O confronto direto na Ilha do Retiro é visto como fundamental para as pretensões do Sport na luta contra o rebaixamento.

