Sport possui dois desfalques confirmados para jogo contra Ceará

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após a derrota para o Atlético-MG, o Leão busca uma vitória no clássico nordestino contra o Vozão para ganhar um pouco mais de fôlego na Série A

Depois de sofrer uma derrota fora de casa, o Sport terá dois desfalques importantes para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera não poderão entrar em campo contra o Ceará, na próxima quarta-feira (15), por terem recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada.

Os dois jogadores cumprirão suspensão automática enquanto o Leão tenta reverter sua situação na tabela da Série A. Os jogadores mais cotados para assumirem as respectivas vagas são o zagueiro João Silva e o volante Pedro Augusto. Isso se o técnico Daniel Paulista não quiser mudar o esquema tático.

"São duas perdas significativas, já que são dois jogadores que vinham muito bem, sendo pilares do nosso setor", afirmou Daniel Paulista, em entrevista coletiva.

"Vamos buscar a solução dentro do nosso elenco, já que será um jogo também muito importante, um clássico regional, e um jogo dentro de casa. A gente tem que trabalhar e tentar buscar a vitória para conseguir retomar a sequência de resultado positivo", completou.

O Sport vem de uma derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Agora, a equipe volta a campo para enfrentar o Ceará, em um duelo válido pela 28ª rodada da competição nacional. A partida está marcada para as 20h, na Ilha do Retiro.

Classificação do Sport

A situação do time pernambucano é cada vez mais crítica: o Sport é o lanterna do Brasileirão, com apenas 16 pontos. A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento – o Santos, 16º colocado – é de 12 pontos, tornando urgente a necessidade de reação.

O adversário, Ceará, ocupa uma posição mais confortável na tabela, sendo o 10º colocado com 34 pontos. O confronto direto na Ilha do Retiro é visto como fundamental para as pretensões do Sport na luta contra o rebaixamento.