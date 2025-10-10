fechar
Sport | Notícia

Sport acerta renovação de Igor Cariús até o final de 2026

Lateral-esquerdo, que defende o Leão da Ilha desde 2023, será o segundo jogador do elenco atual a ter renovação confirmada para a próxima temporada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 10/10/2025 às 16:35
Igor Cariús em treino pelo Sport
Igor Cariús em treino pelo Sport - Paulo Paiva/Sport

O Sport já iniciou os preparativos para a próxima temporada. O Leão da Ilha acertou a renovação do lateral-esquerdo Igor Cariús até o final de 2026.

O atual vínculo do jogador de 32 anos era válido até o final da atual temporada, que será a sua quarta com a camisa rubro-negra. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE.

No Leão da Ilha desde 2023, Igor Cariús torna-se o segundo atleta a ter o contrato renovado para a próxima temporada. O zagueiro Rafael Thyere já havia acertado a extensão de seu vínculo com o time rubro-negro.

Igro Cariús disputou 93 partidas com a camisa da equipe pernambucana, com dois gols marcados e dez assistências.

O jogador foi titular no último jogo do time, contra o Atlético-MG, em que o Leão saiu derrotado por 3 a 1. Na atual temporada, o atleta disputou 32 partidas.

Passagem de Igor Cariús pelo Sport é marcada por punição

Apesar de chegar à sua quarta temporada vestindo vermelho e preto, Igor Cariús também conviveu com uma condenação por participação em um esquema de manipulação de resultados, para beneficiar apostadores. O jogador foi punido com 360 dias de suspensão.

Defendido pelo elenco e pela diretoria, Igor Cariús foi reintegrado ao time após retornar aos gramados, sendo peça importante no acesso à Série A em 2024.

Lanterna da Série A, com apenas 16 pontos, o Sport se concentra na preparação para o jogo contra o Ceará, que será na próxima quarta-feira (15), às 20h00 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro.

