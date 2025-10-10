Sport x Ceará: ingressos à venda com promoção e entrada grátis para mulheres e crianças
Leão enfrenta o Vozão na Ilha do Retiro ainda tendo esperança de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A 2025
Após dois jogos fora de casa - empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro e a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG -, o Sport volta ao Recife para enfrentar o Ceará pela 28ª rodada da Série A 2025.
O confronto será na próxima quarta-feira (15/10), às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, depois da Data Fifa. Pensando em ter casa cheiga, a diretoria revelou promoção de ingressos.
As vendas começaram na sexta-feira (10/10), inicialmente com exclusividade para sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A partir das 14h, a venda foi liberada para o plano Rubro-Negro, enquanto os sócios Leão e Leão de Todos puderam garantir suas entradas a partir das 16h. Às 18h, abre para público geral e visitantes.
- Sócio 87: acesso liberado em qualquer setor.
- Rubro-Negro: Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal e Sede.
- Leão: Arquibancada da Sede.
- Limites de capacidade por setor:
- Sociais: 90%
- Arquibancada Frontal: 65%
- Arquibancada da Sede: 61%
- Setor Especial: 50%
- Cadeiras da Ampliação: 50%
- Cadeiras Centrais: 75%
Sport x Ceará: Mulheres e crianças entram de graça
Em celebração ao Mês das Crianças e à campanha Outubro Rosa, o Rubro-negro liberou a entrada gratuita para mulheres e crianças de até 12 anos e 11 meses na Arquibancada Frontal (Portão 7).
Para ter acesso, é necessário cadastrar a biometria facial e realizar o check-in no site oficial. Nos demais setores, para crianças até 7 anos e 11 meses, precisa mostrar o documento comprobatório.
- Acesse o site de sócio ou de venda de ingressos do Sport Club do Recife.
- Realize o login com suas credenciais.
- Clique no seu usuário para acessar o menu.
- Selecione a opção “Cadastrar seu status facial”.
- Siga as instruções para capturar sua foto.
- Escolha um documento (CNH, RG ou Passaporte).
- Finalize o processo e aguarde a confirmação do cadastro.
- A realização da biometria é um procedimento essencial para assegurar a segurança e agilidade no momento da entrada, e é necessário para todos, incluindo os sócios, o público geral e visitante.
Preços por setor e onde comprar os ingressos
As entradas estão sendo vendidos em dois lotes, com valores promocionais seguem até às 18h59 da terça-feira (14/10). Após esse horário, voltam ao padrão. A compra é somente no site do clube.
Lote promocional (até 14/10, 18h59):
- Cadeira Central: R$ 70
- Cadeira Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 30
- Arquibancada Sede: R$ 20
- Arquibancada Frontal: R$ 30
*Valor promocional até às 18h59h da terça-feira (14/10).
Valores padrão (após 14/10, 19h):
Sócio:
- Cadeira Central: R$ 80
- Cadeira Ampliação: R$ 60
- Sociais: R$ 50
- Sede: R$ 60
- Arquibancada Frontal: R$ 50
Não sócio:
- Cadeira Central: R$ 160
- Cadeira Ampliação: R$ 120
- Arquibancada Sede: R$ 120
- Arquibancada Frontal: R$ 100
Proprietário:
- Cadeira Central: R$ 100
- Cadeira Ampliação: R$ 100
- Proprietário e sócio:
- Cadeira Central: R$ 50
- Cadeira Ampliação: R$ 50
Visitante (Portão 10):
- Arquibancada Placar: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)