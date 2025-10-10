fechar
Sport | Notícia

Sport x Ceará: ingressos à venda com promoção e entrada grátis para mulheres e crianças

Leão enfrenta o Vozão na Ilha do Retiro ainda tendo esperança de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A 2025

Por Robert Sarmento Publicado em 10/10/2025 às 12:19 | Atualizado em 10/10/2025 às 12:30
Torcida do Sport em jogo na Ilha do Retiro
Torcida do Sport em jogo na Ilha do Retiro - Jailton Júnior/JC Imagem

Após dois jogos fora de casa - empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro e a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG -, o Sport volta ao Recife para enfrentar o Ceará pela 28ª rodada da Série A 2025.

O confronto será na próxima quarta-feira (15/10), às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, depois da Data Fifa. Pensando em ter casa cheiga, a diretoria revelou promoção de ingressos.


As vendas começaram na sexta-feira (10/10), inicialmente com exclusividade para sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário.

A partir das 14h, a venda foi liberada para o plano Rubro-Negro, enquanto os sócios Leão e Leão de Todos puderam garantir suas entradas a partir das 16h. Às 18h, abre para público geral e visitantes.

  • Sócio 87: acesso liberado em qualquer setor.
  • Rubro-Negro: Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal e Sede.
  • Leão: Arquibancada da Sede.
  • Limites de capacidade por setor:
  • Sociais: 90%
  • Arquibancada Frontal: 65%
  • Arquibancada da Sede: 61%
  • Setor Especial: 50%
  • Cadeiras da Ampliação: 50%
  • Cadeiras Centrais: 75%

Sport x Ceará: Mulheres e crianças entram de graça

Em celebração ao Mês das Crianças e à campanha Outubro Rosa, o Rubro-negro liberou a entrada gratuita para mulheres e crianças de até 12 anos e 11 meses na Arquibancada Frontal (Portão 7).

Para ter acesso, é necessário cadastrar a biometria facial e realizar o check-in no site oficial. Nos demais setores, para crianças até 7 anos e 11 meses, precisa mostrar o documento comprobatório.

  • Acesse o site de sócio ou de venda de ingressos do Sport Club do Recife.
  • Realize o login com suas credenciais.
  • Clique no seu usuário para acessar o menu.
  • Selecione a opção “Cadastrar seu status facial”.
  • Siga as instruções para capturar sua foto.
  • Escolha um documento (CNH, RG ou Passaporte).
  • Finalize o processo e aguarde a confirmação do cadastro.
  • A realização da biometria é um procedimento essencial para assegurar a segurança e agilidade no momento da entrada, e é necessário para todos, incluindo os sócios, o público geral e visitante.

Paulo Paiva/Sport
Torcedores do Sport na arquibancada frontal da Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

Preços por setor e onde comprar os ingressos

As entradas estão sendo vendidos em dois lotes, com valores promocionais seguem até às 18h59 da terça-feira (14/10). Após esse horário, voltam ao padrão. A compra é somente no site do clube.

Lote promocional (até 14/10, 18h59):

  • Cadeira Central: R$ 70
  • Cadeira Ampliação: R$ 50
  • Sociais: R$ 30
  • Arquibancada Sede: R$ 20
  • Arquibancada Frontal: R$ 30

*Valor promocional até às 18h59h da terça-feira (14/10).

Valores padrão (após 14/10, 19h):

Sócio:

  • Cadeira Central: R$ 80
  • Cadeira Ampliação: R$ 60
  • Sociais: R$ 50
  • Sede: R$ 60
  • Arquibancada Frontal: R$ 50

Não sócio:

  • Cadeira Central: R$ 160
  • Cadeira Ampliação: R$ 120
  • Arquibancada Sede: R$ 120
  • Arquibancada Frontal: R$ 100

Proprietário:

  • Cadeira Central: R$ 100
  • Cadeira Ampliação: R$ 100
  • Proprietário e sócio:
  • Cadeira Central: R$ 50
  • Cadeira Ampliação: R$ 50

Visitante (Portão 10):

  • Arquibancada Placar: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

