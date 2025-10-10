Sport x Ceará: ingressos à venda com promoção e entrada grátis para mulheres e crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leão enfrenta o Vozão na Ilha do Retiro ainda tendo esperança de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A 2025

Após dois jogos fora de casa - empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro e a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG -, o Sport volta ao Recife para enfrentar o Ceará pela 28ª rodada da Série A 2025.

O confronto será na próxima quarta-feira (15/10), às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, depois da Data Fifa. Pensando em ter casa cheiga, a diretoria revelou promoção de ingressos.





As vendas começaram na sexta-feira (10/10), inicialmente com exclusividade para sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário.

A partir das 14h, a venda foi liberada para o plano Rubro-Negro, enquanto os sócios Leão e Leão de Todos puderam garantir suas entradas a partir das 16h. Às 18h, abre para público geral e visitantes.

Sócio 87: acesso liberado em qualquer setor.

Rubro-Negro: Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal e Sede.

Leão: Arquibancada da Sede.

Limites de capacidade por setor:

Sociais: 90%

Arquibancada Frontal: 65%

Arquibancada da Sede: 61%

Setor Especial: 50%

Cadeiras da Ampliação: 50%

Cadeiras Centrais: 75%

Sport x Ceará: Mulheres e crianças entram de graça

Em celebração ao Mês das Crianças e à campanha Outubro Rosa, o Rubro-negro liberou a entrada gratuita para mulheres e crianças de até 12 anos e 11 meses na Arquibancada Frontal (Portão 7).

Para ter acesso, é necessário cadastrar a biometria facial e realizar o check-in no site oficial. Nos demais setores, para crianças até 7 anos e 11 meses, precisa mostrar o documento comprobatório.

Acesse o site de sócio ou de venda de ingressos do Sport Club do Recife.

Realize o login com suas credenciais.



Clique no seu usuário para acessar o menu.



Selecione a opção “Cadastrar seu status facial”.



Siga as instruções para capturar sua foto.



Escolha um documento (CNH, RG ou Passaporte).



Finalize o processo e aguarde a confirmação do cadastro.



A realização da biometria é um procedimento essencial para assegurar a segurança e agilidade no momento da entrada, e é necessário para todos, incluindo os sócios, o público geral e visitante.

Torcedores do Sport na arquibancada frontal da Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

Preços por setor e onde comprar os ingressos

As entradas estão sendo vendidos em dois lotes, com valores promocionais seguem até às 18h59 da terça-feira (14/10). Após esse horário, voltam ao padrão. A compra é somente no site do clube.

Lote promocional (até 14/10, 18h59):

Cadeira Central: R$ 70

Cadeira Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20

Arquibancada Frontal: R$ 30

*Valor promocional até às 18h59h da terça-feira (14/10).

Valores padrão (após 14/10, 19h):

Sócio:

Cadeira Central: R$ 80

Cadeira Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Sede: R$ 60

Arquibancada Frontal: R$ 50

Não sócio:

Cadeira Central: R$ 160

Cadeira Ampliação: R$ 120

Arquibancada Sede: R$ 120

Arquibancada Frontal: R$ 100

Proprietário:

Cadeira Central: R$ 100

Cadeira Ampliação: R$ 100

Proprietário e sócio:

Cadeira Central: R$ 50

Cadeira Ampliação: R$ 50

Visitante (Portão 10):