fechar
Sport | Notícia

Ministério Público de Pernambuco anuncia prisão do presidente de organizada o Sport

De acordo com o órgão, o líder da uniformizada do clube foi preso nesta segunda-feira e a medida tomada por causa da "participação da invasão do CT"

Por Davi Saboya Publicado em 13/10/2025 às 19:09
Imagem dos profissionais do Sport no dia da invas&atilde;o ao CT por parte de membros da uniformizada
Imagem dos profissionais do Sport no dia da invasão ao CT por parte de membros da uniformizada - TV Jornal

O Ministério Público de Pernambuco anunciou a prisão do presidente de uma torcida organizada do Sport. A ação aconteceu nesta segunda-feira (13) e o mandado cumprido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do MP-PE.

Leia Também

"Ele responde a processos criminais, dentre eles um por Organização Criminosa, perante a 6ª Vara Criminal da Comarca do Recife, que expediu o mandado de prisão", informou o órgão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) requereu a prisão em face do acusado ter participado da invasão do CT do Sport, ocasião em que ameaçou funcionários e jogadores daquele clube", completou.

O MP-PE ainda relembrou o que o líder da uniformizada fez no dia da invasão ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.

"“A gente vai atormentar a vida de vocês”, “A gente vai pegar, vai pegar, tá pensando que é brincadeira, a gente não tá de brincadeira não”, “Todo mundo aqui tem antecedente criminal”. Em seguida, ele segurou um jogador pela camisa de maneira violenta e o advertiu: “Joga bola!”"

Veja também: torcida do Sport protesta contra jogo diante do Flamengo na Arena de Pernambuco

Leia também

Sport x Flamengo: diretoria do Leão da Ilha tenta mudança de data da partida
Sport

Sport x Flamengo: diretoria do Leão da Ilha tenta mudança de data da partida
Sport x Flamengo: Arena de Pernambuco tem evento imobilário na mesma data
Calendário

Sport x Flamengo: Arena de Pernambuco tem evento imobilário na mesma data

Compartilhe

Tags