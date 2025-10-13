Ministério Público de Pernambuco anuncia prisão do presidente de organizada o Sport
De acordo com o órgão, o líder da uniformizada do clube foi preso nesta segunda-feira e a medida tomada por causa da "participação da invasão do CT"
O Ministério Público de Pernambuco anunciou a prisão do presidente de uma torcida organizada do Sport. A ação aconteceu nesta segunda-feira (13) e o mandado cumprido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do MP-PE.
"Ele responde a processos criminais, dentre eles um por Organização Criminosa, perante a 6ª Vara Criminal da Comarca do Recife, que expediu o mandado de prisão", informou o órgão.
"O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) requereu a prisão em face do acusado ter participado da invasão do CT do Sport, ocasião em que ameaçou funcionários e jogadores daquele clube", completou.
O MP-PE ainda relembrou o que o líder da uniformizada fez no dia da invasão ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.
"“A gente vai atormentar a vida de vocês”, “A gente vai pegar, vai pegar, tá pensando que é brincadeira, a gente não tá de brincadeira não”, “Todo mundo aqui tem antecedente criminal”. Em seguida, ele segurou um jogador pela camisa de maneira violenta e o advertiu: “Joga bola!”"
