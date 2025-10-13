Ministério Público de Pernambuco anuncia prisão do presidente de organizada o Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De acordo com o órgão, o líder da uniformizada do clube foi preso nesta segunda-feira e a medida tomada por causa da "participação da invasão do CT"

O Ministério Público de Pernambuco anunciou a prisão do presidente de uma torcida organizada do Sport. A ação aconteceu nesta segunda-feira (13) e o mandado cumprido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do MP-PE.

"Ele responde a processos criminais, dentre eles um por Organização Criminosa, perante a 6ª Vara Criminal da Comarca do Recife, que expediu o mandado de prisão", informou o órgão.

"O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) requereu a prisão em face do acusado ter participado da invasão do CT do Sport, ocasião em que ameaçou funcionários e jogadores daquele clube", completou.

O MP-PE ainda relembrou o que o líder da uniformizada fez no dia da invasão ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.

"“A gente vai atormentar a vida de vocês”, “A gente vai pegar, vai pegar, tá pensando que é brincadeira, a gente não tá de brincadeira não”, “Todo mundo aqui tem antecedente criminal”. Em seguida, ele segurou um jogador pela camisa de maneira violenta e o advertiu: “Joga bola!”"

Veja também: torcida do Sport protesta contra jogo diante do Flamengo na Arena de Pernambuco