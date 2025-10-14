fechar
Brasileirao | Notícia

Sport x Ceará: Avião com a delegação do Vozão sofre problema e atrasa chegada ao Recife

Aeronave que levava à equipe alvinegra retornou ao aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, onde delegação aguarda realização de novo embarque

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/10/2025 às 15:53
Embarque do Cear&aacute; para duelo contra o Sport, pelo Brasileir&atilde;o
Embarque do Ceará para duelo contra o Sport, pelo Brasileirão - Reprodução/ Ceará

O avião que levava a delegação do Ceará para a partida contra o Sport, que será realizada nesta quarta-feira (14), na Ilha do Retiro, no Recife, passou por problemas técnicos e retornou a Fortaleza.

Por meio de nota oficial, o Vozão confirmou a situação e afirmou que segue no aeroporto Pinto Martins, na capital cearense, aguardando instruções para a realização de um novo embarque.

O Alvinegro de Porangabuçu também garantiu que o problema, à princípio, não altera a programação do time no Recife.

Confira a nota oficial divulgada pelo Ceará

“O Ceará SC informa que a aeronave (voo Sideral OS 9232) que levava a delegação alvinegra ao Recife, em função de um problema técnico, precisou retornar à Capital.

O avião passa por manutenção no pátio do aeroporto Pinto Martins e a delegação aguarda instruções para novo embarque. Por enquanto, o imprevisto não muda em nada a programação do Ceará para a partida de amanhã contra o Sport”, informou o Ceará.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Ceará deve divulgar novas informações sobre o embarque da equipe para o Recife em breve. O Vozão também confirmou que não irá realizar nenhum treinamento na capital pernambucana.

O confronto entre Sport e Ceará será nesta quarta-feira (14), às 20h00 (horário de Brasília).

Leia também

Deputado solicita título de cidadão pernambucano à Hélio dos Anjos; veja como funciona o processo de aprovação
celebração

Deputado solicita título de cidadão pernambucano à Hélio dos Anjos; veja como funciona o processo de aprovação
Sport x Flamengo: diretoria do Leão da Ilha tenta mudança de data da partida
Sport

Sport x Flamengo: diretoria do Leão da Ilha tenta mudança de data da partida

Compartilhe

Tags