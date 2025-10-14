Sport x Ceará: Avião com a delegação do Vozão sofre problema e atrasa chegada ao Recife
Aeronave que levava à equipe alvinegra retornou ao aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, onde delegação aguarda realização de novo embarque
O avião que levava a delegação do Ceará para a partida contra o Sport, que será realizada nesta quarta-feira (14), na Ilha do Retiro, no Recife, passou por problemas técnicos e retornou a Fortaleza.
Por meio de nota oficial, o Vozão confirmou a situação e afirmou que segue no aeroporto Pinto Martins, na capital cearense, aguardando instruções para a realização de um novo embarque.
O Alvinegro de Porangabuçu também garantiu que o problema, à princípio, não altera a programação do time no Recife.
Confira a nota oficial divulgada pelo Ceará
“O Ceará SC informa que a aeronave (voo Sideral OS 9232) que levava a delegação alvinegra ao Recife, em função de um problema técnico, precisou retornar à Capital.
O avião passa por manutenção no pátio do aeroporto Pinto Martins e a delegação aguarda instruções para novo embarque. Por enquanto, o imprevisto não muda em nada a programação do Ceará para a partida de amanhã contra o Sport”, informou o Ceará.
O Ceará deve divulgar novas informações sobre o embarque da equipe para o Recife em breve. O Vozão também confirmou que não irá realizar nenhum treinamento na capital pernambucana.
O confronto entre Sport e Ceará será nesta quarta-feira (14), às 20h00 (horário de Brasília).