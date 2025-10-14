Sorteio da Copa do Mundo 2026: Data, cabeças-de-chave e possível grupo do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Até o momento, 28 seleções já carimbaram passaporte para a Copa que acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano; veja esboço do sorteio

A Data Fifa de outubro chegou ao fim e agora restam apenas dois jogos para o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 em todos os continentes.

Nesta Data Fifa, dez seleções garantiram suas vagas e, até o momento, 28 seleções já estão garantidas na competição que acontece entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano nos Estados Unidos Canadá e México:

Estados Unidos

México



Canadá



Brasil



Argentina



Colômbia



Uruguai



Equador



Paraguai



Inglaterra



Marrocos



Costa do Marfim



Senegal



Egito



Gana



Tunísia



Argélia



África do Sul



Cabo Verde



Japão



Coreia do Sul



Irã



Arábia Saudita



Catar



Austrália



Uzbequistão



Jordânia



Nova Zelândia

Embora, ainda restem 20 vagas em aberto, sendo seis delas definidas apenas em março de 2026, via Repescagem, é possível termos uma ideia de como serão os potes do Sorteio, que será realizado no dia 5 de dezembro, às 13h, horário de Brasília, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.

Sorteio da Copa do Mundo 2026

A cerimônia definirá os 12 grupos da Copa do Mundo e os caminhos das 48 seleções participantes.

Exceto em decisão posterior em contrário, haverá pouca, ou quase nenhuma mudança, em relação ao formato do sorteio que acompanhamos em 2014, 2018 e 2022, sendo a única mais relevante a quantidade de seleções, que ampliarão o número de cabeças-de-chave e de seleções por pote.

Formato do sorteio e possível grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026

As 48 seleções serão divididas em quatro potes (A, B, C e D) de 12 seleções cada.

Serão formados 12 grupos de quatro seleções. Cada grupo contará com uma seleção de cada pote.

Potes



As seleções anfitriãs já tem seu grupo e posição definidos, todas no Pote A.

O México estará no Grupo A na posição A1, enquanto o Canadá estará no Grupo C e na posição C1 e os Estados Unidos no Grupo D e posição D1.

As outras 9 seleções do Pote A, ou seja, as cabeças-de-chave, serão definidas pelo Ranking da Fifa que será divulgado em novembro, após o fim das Eliminatórias, contemplando da 1ª a 9ª melhor ranqueada dentre as classificadas.

O Brasil deverá estar presente neste pote.

No Pote B, figurarão as seleções da 10ª a 21ª posição. No Pote C, da 22ª a 33ª e por fim, no Pote D, da 34ª a 45ª seleção melhor ranqueada dentre as que disputarão a Copa do Mundo além das anfitriãs, que, como já dito, não obedecem ao critério do ranking.

Veja os potes de todas as seleções já classificadas de acordo com a projeção do Ranking da Fifa de outubro, que ainda será divulgado de forma oficial:

Pote 1 (Cabeças-de-chave): Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina e Inglaterra

Pote 2: Marrocos, Colômbia, Uruguai, Senegal, Japão, Irã, Coreia do Sul e Equador

Pote 3: Austrália, Egito, Argélia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão e Catar

Pote 4: África do Sul, Arábia Saudita, Cabo Verde, Nova Zelândia, Gana, Jordânia e quatro seleções da Repescagem

Possível grupo do Brasil

Acompanhando a classificação das Eliminatórias em cada continente, posições atuais do Ranking da Fifa e projetando as 48 seleções classificadas, um grupo complicado para o Brasil teria Itália, Noruega e Gana, enquanto um grupo acessível teria Irã, Panamá e Egito.

Lembrando que, à exceção do Irã, Gana e Egito, nenhuma seleção das citadas garantiu sua vaga até o momento.

Bloqueios do sorteio

Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente ou confederação.

A exceção são as europeias, da Uefa, e um grupo poderá contar com duas seleções do Velho Continente.

Três não serão permitidas.

Uma curiosidade é a possiblidade de Austrália e Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece por que a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.

Chaveamento do mata-mata

Com o acréscimo para 48 seleções, será adicionada uma nova fase no mata-mata da Copa do Mundo, que contará com 32 seleções.

Antes das oitavas-de-final, as seleções terão que disputar o Round of 32, ou os dezesseis-avos-de-final.

Para que isso aconteça, além das duas melhores classificadas de cada grupo, as oito melhores terceira colocadas também garantirão a vaga no mata-mata.

O chaveamento, portanto, não será mais tão simples como o formato antigo, onde o 1° colocado de um grupo enfrentava o 2° do seu grupo par (A x B, C x D, E x F, G x H), só sendo possível de conhecer o chaveamento após o término da última partida da fase de grupos.

Isso acontecerá porque uma seleção poderá enfrentar até ter cinco opções de cruzamentos previstas na tabela, que serão modificados a depender de quais grupos tiverem seu 3º colocado classificado.

Haverão, portanto, confrontos 1º x 2º, 2º x 2º, 1º x 3º.

Chaveamento da Copa do Mundo 2026

Dezesseis-avos-de-final

Chave 1 (LADO A)

1º do Grupo E x 3º do Grupo A/B/C/D/F

1º do Grupo I x 3º do Grupo C/D/F/G/H

Chave 2 (LADO A)

2º do Grupo A x 2º do Grupo B

1º do Grupo F x 2º do Grupo C

Chave 3 (LADO A)

2º do Grupo K x 2º do Grupo L

1º do Grupo H x 2º do Grupo J

Chave 4 (LADO A)

1º do Grupo D x 3º do Grupo B/E/F/I/J

1º do Grupo G x 3º do Grupo A/E/H/I/J

Chave 5 (LADO B)

1º do Grupo C x 2º do Grupo F

2º do Grupo E x 2º do Grupo I

Chave 6 (LADO B)

1º do Grupo A x 3º do Grupo C/E/F/H/I

1º do Grupo L x 3º do Grupo E/H/I/J/K

Chave 7 (LADO B)

1º do Grupo J x 2º do Grupo H

2º do Grupo H x 2º do Grupo G

Chave 8 (LADO B)