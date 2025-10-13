fechar
Selecao brasileira | Notícia

Japão x Brasil: confira a provável escalação da Amarelinha para o jogo desta terça (14)

Ancelotti deve promover várias mudanças no time titular em relação ao elenco utilizado contra a Coreia do Sul. São esperadas, ao menos, 8 alterações

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/10/2025 às 14:24
Carlo Ancelotti em treinamento da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em treinamento da Seleção Brasileira - Reprodução/ CBF

A Seleção Brasileira se prepara para encarar o Japão, em duelo que será disputado nesta terça-feira (14), às 07h30 (horário de Brasília). A partida será disputada no Estádio Nacional de Tóquio.

O treinador Carlo Ancelotti deve realizar ao menos oito mudanças no elenco titular em relação à última partida da Amarelinha, diante da Coreia do Sul. Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr devem ser mantidos na escalação.

O comandante italiano irá cumprir com o planejamento da comissão técnica, que previa a realização de diversas observações até o final do ano.

Entre as grandes novidades, destaca-se o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. O jogador realizará sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira.

Leia Também

Confira a provável escalação da Seleção Brasileira

Caso Ancelotti escale o time utilizado no treinamento desta segunda-feira (13), a escalação da Seleção Brasileira será formada por: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr e Gabriel Martinelli.

O Japão será o último adversário do Brasil nesta Data FIFA. Em novembro, a Amarelinha irá encarar seleções africanas em Londres e Paris. Senegal e Tunísia são os prováveis adversários.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Transmissão Coreia do Sul x Brasil ao vivo online: Grátis! veja onde assistir com imagens
Amistoso

Transmissão Coreia do Sul x Brasil ao vivo online: Grátis! veja onde assistir com imagens
Rodrygo e Estêvão brilham em goleada da Seleção Brasileira por 5 a 0 contra Coreia do Sul
Show

Rodrygo e Estêvão brilham em goleada da Seleção Brasileira por 5 a 0 contra Coreia do Sul

Compartilhe

Tags