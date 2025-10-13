Japão x Brasil: confira a provável escalação da Amarelinha para o jogo desta terça (14)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ancelotti deve promover várias mudanças no time titular em relação ao elenco utilizado contra a Coreia do Sul. São esperadas, ao menos, 8 alterações

A Seleção Brasileira se prepara para encarar o Japão, em duelo que será disputado nesta terça-feira (14), às 07h30 (horário de Brasília). A partida será disputada no Estádio Nacional de Tóquio.

O treinador Carlo Ancelotti deve realizar ao menos oito mudanças no elenco titular em relação à última partida da Amarelinha, diante da Coreia do Sul. Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr devem ser mantidos na escalação.

O comandante italiano irá cumprir com o planejamento da comissão técnica, que previa a realização de diversas observações até o final do ano.

Entre as grandes novidades, destaca-se o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. O jogador realizará sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira.

Confira a provável escalação da Seleção Brasileira

Caso Ancelotti escale o time utilizado no treinamento desta segunda-feira (13), a escalação da Seleção Brasileira será formada por: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr e Gabriel Martinelli.

O Japão será o último adversário do Brasil nesta Data FIFA. Em novembro, a Amarelinha irá encarar seleções africanas em Londres e Paris. Senegal e Tunísia são os prováveis adversários.