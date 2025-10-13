Japão x Brasil: confira a provável escalação da Amarelinha para o jogo desta terça (14)
Ancelotti deve promover várias mudanças no time titular em relação ao elenco utilizado contra a Coreia do Sul. São esperadas, ao menos, 8 alterações
A Seleção Brasileira se prepara para encarar o Japão, em duelo que será disputado nesta terça-feira (14), às 07h30 (horário de Brasília). A partida será disputada no Estádio Nacional de Tóquio.
O treinador Carlo Ancelotti deve realizar ao menos oito mudanças no elenco titular em relação à última partida da Amarelinha, diante da Coreia do Sul. Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr devem ser mantidos na escalação.
O comandante italiano irá cumprir com o planejamento da comissão técnica, que previa a realização de diversas observações até o final do ano.
Entre as grandes novidades, destaca-se o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. O jogador realizará sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira.
Confira a provável escalação da Seleção Brasileira
Caso Ancelotti escale o time utilizado no treinamento desta segunda-feira (13), a escalação da Seleção Brasileira será formada por: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr e Gabriel Martinelli.
O Japão será o último adversário do Brasil nesta Data FIFA. Em novembro, a Amarelinha irá encarar seleções africanas em Londres e Paris. Senegal e Tunísia são os prováveis adversários.