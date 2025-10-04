Transmissão Corinthians x Mirassol ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Timão busca encerrar jejum em casa diante do Leão do Interior, que luta por vaga na Libertadores da América, em duelo válido pela 27ª rodada.

Corinthians e Mirassol se enfrentam na noite deste sábado (04/10), às 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Atualmente na 13ª colocação, com 30 pontos, o Timão vem de empate em 1 a 1 contra o Internacional, na Arena Beira-Rio, sofrendo o gol no último lance, após pênalti cometido por Cacá.

O Leão faz grande campanha e entrou na rodada em 5° lugar, com 43 pontos, se mantendo firme na luta por vaga na Libertadores 2026. O time nunca venceu o alvinegro como visitante.

Leia também: Brasileirão 2026 começa em janeiro; veja novo calendário

Os donos da casabuscam encerrar um jejum de cinco meses sem vitórias como mandante na Primeira Divisão. Do outro lado, os visitantes não ganham há duas partidas na competição.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheusinho, Martinez, Ranielle, Bidu e Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Matheus Bianqui, Gabriel e Danielzinho; Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

Neo Química Arena lotada pelos torcedores do Corinthians - Evander Portilho/Corinthians

Transmissão Corinthians x Mirassol ao vivo online

O duelo tem transmissão do Premiere (pay-per-view). Portanto, para assistir de maneira online, é preciso de assinatura do Globoplay (streaming). O sinal está disponível só para assinantes.

Como assistir Corinthians x Mirassol no Globplay?

Acesse o streaming ( veja aqui ) em celular, tablet, Smart TV ou computador.

) em celular, tablet, Smart TV ou computador. Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis ( veja aqui ).



). Procure o jogo na aba de transmissões ao vivo e acompanhe com imagens.

Vídeo: resultado de Corinthians x Mirassol em tempo real

Os torcedores que não puderem assistir podem acompanhar o tempo real em sites de esportes ou no YouTube, sem imagens, já que os direitos do jogo pertencem ao Grupo Globo.