Santa Cruz: Após parecer da Comissão Patrimonial sobre SAF, investidor faz post com "alfinetada"

Comissão não possui poder de veto à proposta, mas alega riscos financeiros e jurídicos para justificar a decisão de recomendar mudanças na operação

O clima esquentou nos bastidores do Santa Cruz após a divulgação do parecer final da Comissão Patrimonial sobre a proposta de criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Após a recomendação, por parte da Comissão Patrimonial, de uma revisão na proposta atual, Iran Barbosa, um dos investidores da Cobra Coral Participações S/A, grupo interessado em adquirir 90% das ações da SAF tricolor, se manifestou nas redes sociais.

O investidor publicou: "Tem carrapato que se acha no direito de ser maior que a vaca."



A publicação repercutiu entre torcedores, sendo interpretada como uma resposta direta à Comissão Patrimonial, que tem adotado uma postura de cautela em relação ao modelo de SAF proposto.

Entenda os motivos para a decisão da Comissão Patrimonial

O documento, de 32 páginas, apontou “riscos jurídicos e financeiros significativos” na operação apresentada pela Cobra Coral Participações S/A.

Mesmo com as ressalvas, o órgão, que não possui poder de veto, recomendou que o Conselho Deliberativo aprove a operação desde que sejam atendidas as condições e destacadas no parecer, que, segundo a Comissão, buscam garantir a preservação do patrimônio histórico e institucional do clube.

"A operação, nos moldes atuais, apresenta riscos jurídicos e financeiros significativos, com potencial de comprometer o patrimônio histórico, a identidade institucional e a sustentabilidade econômica do Clube.", alegou a comissão.

Entenda os próximos passos

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz realizará uma reunião nesta terça-feira (7) para acompanhar a apresentação oficial da proposta da Cobra Coral Participações S/A, com presença do presidente executivo Bruno Rodrigues e dos investidores.

Já a votação decisiva sobre a aprovação ou não da SAF está marcada para o dia 9 de outubro, no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede social do clube, no bairro do Arruda.

Com o término da temporada para o time profissional, o processo de oficialização da SAF deve dominar a pauta política do Santa Cruz até o fim de 2025.