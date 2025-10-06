fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz 2026: Veja quem deve ficar e quem pode sair para a próxima temporada

Tricolor do Arruda começa o planejamento para o ano de 2026 logo após o fim da temporada com o vice-campeonato da Série D deste ano

Por Davi Saboya Publicado em 06/10/2025 às 20:56 | Atualizado em 06/10/2025 às 21:06
Lance do jogo entre Santa Cruz x Barra-SC na final da Série D
Lance do jogo entre Santa Cruz x Barra-SC na final da Série D - Jailton/JC Imagem

O Santa Cruz já começou a planejar a próxima temporada, logo após o vice-campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano de 2025. O clube conta com uma "espinha dorsal" do elenco com contrato até o fim de 2026.

Entre eles: o goleiro Rokenedy, o zagueiro Eurico, os volantes Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Wagner Balotelli, o meia Willian Júnior, e os atacantes Renato, Ariel Nahuelpán e Thiago Galhardo.

Leia Também

O zagueiro William Alves e o atacante Geovany estão entre os atletas com contrato até o fim deste ano de 2025. Porém, eles devem figurar a lista de prioridades para renovar o contrato de olho na próxima temporada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Aos 38 anos e inicialmente contratado sob forte desconfiança, William Alves virou peça-chave no acesso. Ele foi titular absoluto, sem substituições, nos nove jogos finais do mata-mata da Série D sob o comando de Marcelo Cabo, inclusive marcando um gol no empate em 1 a 1 contra o Altos, nas oitavas de final.

Geovany chegou em abril, após o pagamento de R$ 250 mil do empréstimo junto ao Marcílio Dias. Na Série D, ele disputou 23 jogos pelo Santa Cruz, sendo 20 como titular, e marcou cinco gols. Um desses gols ocorreu no mata-mata, na derrota para o Sergipe pelo jogo de ida da segunda fase.

Veja o tempo de contrato dos jogadores do Santa Cruz

Até final 2025

  • Moisés (goleiro)
  • William Alves (zagueiro)
  • Hiago Campelo (zagueiro)
  • Israel (lateral-direito)
  • Toty (lateral-direito)
  • Yuri Ferraz (lateral-direito)
  • Rodrigues (lateral-esquerdo)
  • Vinícius Silva (lateral-esquerdo)
  • Lucas Bessa (volante)
  • Geovany Soares (atacante)
  • Adaílson (atacante)
  • Pedro Henrique (atacante)

Até final 2026

  • Rokenedy (goleiro)
  • Matheus Vinícius (zagueiro)
  • Eurico (zagueiro)
  • Pedro Favela (volante)
  • Gabriel Galhardo (volante)
  • Wagner Balotelli (volante)
  • Jonatas Paulista (volante)
  • Willian Júnior (meia)
  • Renato (atacante)
  • Ariel Nahuelpán (atacante)
  • Thiago Galhardo (atacante)

Até final 2027

  • João Pedro (meia)
  • Nathan (lateral-esquerdo)
  • Thiaguinho (atacante)

Até o final de 2029

  • Felipe Alves (goleiro)

Leia também

Técnico do Santa Cruz lamenta perda do título da Série D, mas celebra acesso e projeta 2026
Entrevista

Técnico do Santa Cruz lamenta perda do título da Série D, mas celebra acesso e projeta 2026
"Gostaríamos muito de ter conquistado o título", desabafa Cabo após fim da temporada do Santa Cruz
Acabou o ano

"Gostaríamos muito de ter conquistado o título", desabafa Cabo após fim da temporada do Santa Cruz

Compartilhe

Tags