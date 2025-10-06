Santa Cruz 2026: Veja quem deve ficar e quem pode sair para a próxima temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor do Arruda começa o planejamento para o ano de 2026 logo após o fim da temporada com o vice-campeonato da Série D deste ano

O Santa Cruz já começou a planejar a próxima temporada, logo após o vice-campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano de 2025. O clube conta com uma "espinha dorsal" do elenco com contrato até o fim de 2026.

Entre eles: o goleiro Rokenedy, o zagueiro Eurico, os volantes Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Wagner Balotelli, o meia Willian Júnior, e os atacantes Renato, Ariel Nahuelpán e Thiago Galhardo.

O zagueiro William Alves e o atacante Geovany estão entre os atletas com contrato até o fim deste ano de 2025. Porém, eles devem figurar a lista de prioridades para renovar o contrato de olho na próxima temporada.

Aos 38 anos e inicialmente contratado sob forte desconfiança, William Alves virou peça-chave no acesso. Ele foi titular absoluto, sem substituições, nos nove jogos finais do mata-mata da Série D sob o comando de Marcelo Cabo, inclusive marcando um gol no empate em 1 a 1 contra o Altos, nas oitavas de final.

Geovany chegou em abril, após o pagamento de R$ 250 mil do empréstimo junto ao Marcílio Dias. Na Série D, ele disputou 23 jogos pelo Santa Cruz, sendo 20 como titular, e marcou cinco gols. Um desses gols ocorreu no mata-mata, na derrota para o Sergipe pelo jogo de ida da segunda fase.

Veja o tempo de contrato dos jogadores do Santa Cruz

Até final 2025

Moisés (goleiro)



William Alves (zagueiro)



Hiago Campelo (zagueiro)



Israel (lateral-direito)



Toty (lateral-direito)



Yuri Ferraz (lateral-direito)



Rodrigues (lateral-esquerdo)



Vinícius Silva (lateral-esquerdo)



Lucas Bessa (volante)



Geovany Soares (atacante)



Adaílson (atacante)



Pedro Henrique (atacante)

Até final 2026

Rokenedy (goleiro)



Matheus Vinícius (zagueiro)



Eurico (zagueiro)



Pedro Favela (volante)



Gabriel Galhardo (volante)



Wagner Balotelli (volante)



Jonatas Paulista (volante)



Willian Júnior (meia)



Renato (atacante)



Ariel Nahuelpán (atacante)



Thiago Galhardo (atacante)

Até final 2027

João Pedro (meia)



Nathan (lateral-esquerdo)

Thiaguinho (atacante)

Até o final de 2029