Santa Cruz 2026: Veja quem deve ficar e quem pode sair para a próxima temporada
Tricolor do Arruda começa o planejamento para o ano de 2026 logo após o fim da temporada com o vice-campeonato da Série D deste ano
O Santa Cruz já começou a planejar a próxima temporada, logo após o vice-campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano de 2025. O clube conta com uma "espinha dorsal" do elenco com contrato até o fim de 2026.
Entre eles: o goleiro Rokenedy, o zagueiro Eurico, os volantes Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Wagner Balotelli, o meia Willian Júnior, e os atacantes Renato, Ariel Nahuelpán e Thiago Galhardo.
O zagueiro William Alves e o atacante Geovany estão entre os atletas com contrato até o fim deste ano de 2025. Porém, eles devem figurar a lista de prioridades para renovar o contrato de olho na próxima temporada.
Aos 38 anos e inicialmente contratado sob forte desconfiança, William Alves virou peça-chave no acesso. Ele foi titular absoluto, sem substituições, nos nove jogos finais do mata-mata da Série D sob o comando de Marcelo Cabo, inclusive marcando um gol no empate em 1 a 1 contra o Altos, nas oitavas de final.
Geovany chegou em abril, após o pagamento de R$ 250 mil do empréstimo junto ao Marcílio Dias. Na Série D, ele disputou 23 jogos pelo Santa Cruz, sendo 20 como titular, e marcou cinco gols. Um desses gols ocorreu no mata-mata, na derrota para o Sergipe pelo jogo de ida da segunda fase.
Veja o tempo de contrato dos jogadores do Santa Cruz
Até final 2025
- Moisés (goleiro)
- William Alves (zagueiro)
- Hiago Campelo (zagueiro)
- Israel (lateral-direito)
- Toty (lateral-direito)
- Yuri Ferraz (lateral-direito)
- Rodrigues (lateral-esquerdo)
- Vinícius Silva (lateral-esquerdo)
- Lucas Bessa (volante)
- Geovany Soares (atacante)
- Adaílson (atacante)
- Pedro Henrique (atacante)
Até final 2026
- Rokenedy (goleiro)
- Matheus Vinícius (zagueiro)
- Eurico (zagueiro)
- Pedro Favela (volante)
- Gabriel Galhardo (volante)
- Wagner Balotelli (volante)
- Jonatas Paulista (volante)
- Willian Júnior (meia)
- Renato (atacante)
- Ariel Nahuelpán (atacante)
- Thiago Galhardo (atacante)
Até final 2027
- João Pedro (meia)
- Nathan (lateral-esquerdo)
- Thiaguinho (atacante)
Até o final de 2029
- Felipe Alves (goleiro)