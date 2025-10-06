Comissão Patrimonial do Santa Cruz emite parecer sobre proposta da SAF e diz: "Apresenta riscos jurídicos e financeiros"
A proposta será apresentada ao Conselho Deliberativo do clube, nesta terça-feira (7), e, depois, será colocada em votação no órgão
A Comissão Patrimonial do Santa Cruz emitiu o parecer final sobre a proposta da Sociedade Anônima do Futebol. No documento, de 32 páginas, que a reportagem do Blog do Torcedor teve acesso, no fim da noite desta segunda-feira (6), o órgão enxergou "riscos jurídicos e financeiros" na operação.
"A operação, nos moldes atuais, apresenta riscos jurídicos e financeiros significativos, com potencial de comprometer o patrimônio histórico, a identidade institucional e a sustentabilidade econômica do Clube."
Apesar disso, a Patrimonial, que não possui poder de veto, recomendou que o Conselho Deliberativo do Santa Cruz "aprove a operação, desde que sejam atendidas as ressalvas destacadas" no parecer.
"À vista do exposto, esta Comissão Patrimonial recomenda ao Conselho Deliberativo do Santa Cruz Futebol Clube que:
- Aprove a operação, desde que sejam atendidas as ressalvas destacadas neste parecer;
- Condicione qualquer aprovação futura à inclusão das cláusulas corretivas e salvaguardas detalhadas neste parecer;
- Garanta, em qualquer cenário, a preservação do patrimônio histórico, cultural e esportivo do Clube, como condição inafastável para a viabilidade da SAF."
"Este parecer é emitido para fins de deliberação colegiada, cumprindo a função estatutária da Comissão Patrimonial de proteger o acervo histórico, institucional e financeiro do Santa Cruz Futebol Clube."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
SAF do Santa Cruz no Deliberativo
Na noite desta terça-feira (7), o Conselho Deliberativo do Santa Cruz convocou uma reunião para os conselheiros acompanharem a apresentação de toda a proposta da Cobra Coral Participações S/A para a compra de 90% das ações da SAF do clube. Na ocasião, estarão presentes: o presidente executivo Bruno Rodrigues e os investidores.
Também já foi convocada para o próximo dia 9 de outubro, a reunião do Conselho Deliberativo para a aprovação ou da proposta da SAF. As duas reuniões serão realizadas no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, que fica na sede do social do time, no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife.
Com o fim da temporada para o time profissional do Santa Cruz, o processo de oficialização da SAF promete ser o foco do clube até o fim deste ano de 2025.