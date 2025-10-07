Santa Cruz: Comissão Patrimonial pode barrar a SAF? Entenda a situação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comissão enxergou riscos jurídicos e financeiros para recomendar mudanças na proposta, apesar de recomendar, ao Conselho Deliberativo, a aprovação

O processo de criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz segue avançando, mas ainda levanta dúvidas entre os torcedores.

A divulgação do parecer da Comissão Patrimonial nesta segunda-feira (06), que apontou “riscos jurídicos e financeiros significativos” na proposta apresentada pela Cobra Coral Participações S/A, interessada em adquirir 90% das ações da futura empresa do clube, causou preocupação entre a torcida.

A Comissão Patrimonial pode barrar a proposta da SAF?

A Comissão Patrimonial não possui poder de vetar a proposta da SAF. O parecer do órgão é consultivo, ou seja, ele serve como uma recomendação técnica ao Conselho Deliberativo, mas não tem poder de veto sobre o andamento do processo.

Cabe exclusivamente ao Conselho Deliberativo aprovar, reprovar ou solicitar ajustes na proposta apresentada pelos investidores.

Em seu parecer, a Comissão Patrimonial ressaltou o caráter consultivo, afirmando que o documento “é emitido para fins de deliberação colegiada, cumprindo a função estatutária de proteger o acervo histórico, institucional e financeiro do Santa Cruz Futebol Clube”.

Ainda assim, o grupo fez uma série de ressalvas e recomendações ao Deliberativo. Entre elas, a inclusão de cláusulas que garantam a preservação do patrimônio histórico e esportivo do clube e a adoção de salvaguardas jurídicas para proteger o Santa Cruz em caso de litígios ou falhas na execução do acordo.

“A operação, nos moldes atuais, apresenta riscos jurídicos e financeiros significativos, com potencial de comprometer o patrimônio histórico, a identidade institucional e a sustentabilidade econômica do Clube”, diz um trecho do parecer.

Mesmo apontando os riscos, a Comissão recomendou a aprovação da SAF, desde que as condições apresentadas no parecer sejam atendidas.

Entenda os próximos passos

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz realizará uma reunião nesta terça-feira (7) para acompanhar a apresentação oficial da proposta da Cobra Coral Participações S/A, com presença do presidente executivo Bruno Rodrigues e dos investidores.

Já a votação decisiva sobre a aprovação ou não da SAF está marcada para o dia 9 de outubro, no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede social do clube, no bairro do Arruda.

Com o término da temporada para o time profissional, o processo de oficialização da SAF deve dominar a pauta política do Santa Cruz até o fim de 2025.