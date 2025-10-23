No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina
O gol da vitória foi marcado por Carrascal. Com o resultado, o time brasileiro joga pelo empate na partida de volta para garantir uma vaga na final
No Maracanã, a torcida do Flamengo presenciou, nesta quarta-feira (22), um confronto tenso pelas semifinais da Copa Libertadores. Apesar de uma performance aquém do esperado, o time carioca garantiu uma vantagem mínima sobre o Racing, vencendo a partida de ida por 1 a 0.
O Flamengo teve dificuldades para construir jogadas contra uma defesa argentina bem postada, demonstrando um desempenho limitado. O Racing, por sua vez, esteve perto de abrir o placar e teve um gol anulado de forma controversa. As atuações individuais dos jogadores rubro-negros, geralmente decisivas, não se destacaram como de costume.
No entanto, no final do jogo, quando o empate parecia inevitável, Carrascal finalizou, e a bola, após múltiplos desvios em defensores adversários, encontrou o caminho do gol, assegurando a vitória flamenguista.
Com este resultado, o Flamengo precisa de apenas um empate no jogo de volta para retornar à final da Libertadores. Se o Racing vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Para avançar diretamente, a equipe argentina necessita de um triunfo por dois ou mais gols.
O duelo decisivo está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, Argentina. Antes disso, o Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro no sábado, às 19h30, enfrentando o Fortaleza na Arena Castelão. O Racing não tem partidas agendadas para o fim de semana.
No início do jogo, o Flamengo tentou ser mais ofensivo e pressionou o Racing, que mostrava desorganização tática no ataque, facilitando a marcação rubro-negra.
Apesar da preocupação em se defender e de uma ligeira melhora neste aspecto, o Racing oferecia espaços. Movimentações nas costas da zaga e passes rápidos desestabilizaram os argentinos, deixando o Flamengo próximo de inaugurar o marcador. Contudo, aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, foi Rossi quem fez uma intervenção espetacular para evitar que o Racing saísse na frente.
O Flamengo só criou perigo novamente nos acréscimos do primeiro tempo, em duas oportunidades com Pedro. O atacante, ao lado de Arrascaeta e Carrascal, foi um dos destaques da etapa inicial, que terminou sem gols.
O Flamengo voltou mais determinado e ofensivo para o segundo tempo. No entanto, o Racing chegou a balançar as redes aos 12 minutos, mas o árbitro anulou o lance por falta do atacante Sosa, que se apoiou em Carrascal para cabecear. A decisão gerou muita reclamação da equipe de Avellaneda.
Aos 35, Samuel Lino, que havia entrado no lugar de Arrascaeta, também marcou de cabeça, mas o gol foi invalidado por impedimento, confirmado pelo VAR.
Poucos minutos depois, Bruno Henrique recebeu um passe em profundidade, ficou frente a frente com o goleiro e viu Cambeses realizar uma grande defesa. No entanto, no rebote, Carrascal finalizou aos 43 minutos, a bola desviou em defensores argentinos e entrou, definindo o placar final.
Semifinais da Libertadores
No outro jogo das semifinais da Libertadores, o Palmeiras visita a LDU, nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no estádio Casa Blanca, no Equador.