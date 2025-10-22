fechar
Jogos de hoje (22/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia marca o encerramento da 3ª rodada da Fase de Liga da Champions League, além da primeira semifinal da Copa Sul-Americana e outras competições

Por Robert Sarmento Publicado em 22/10/2025 às 4:17
Vinicius Júnior em ação pelo Real Madrid na temporada
Vinicius Júnior em ação pelo Real Madrid na temporada - Instagram/Real Madrid

Os jogos de hoje (22/10) destacam o jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025 entre Flamengo e Racing-ARG, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Além disso, tem o encerramento da 3ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26. A principal partida na Europa é entre Real Madrid e Juventus, no Santiago Bernabéu, na Espanha.

Jogos de futebol hoje (22/10/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação esportiva, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Libertadores 2025

Jogo de ida - Semifinal

  • 21h30 - Flamengo x Racing - TV Globo, GeTV e Paramount+

Champions League 2025/26

3ª rodada - Fase de liga

  • 13h45 - Athletic Bilbao x Qarabag Agdam - TNT e HBO Max
  • 13h45 - Galatasaray x Bodo Glimt - Space e HBO Max
  • 16h - Atalanta x Slavia Praga - HBO Max
  • 16h - Bayern de Munique x Club Brugge- HBO Max
  • 16h - Chelsea x Ajax - HBO Max
  • 16h - Eintracht Frankfurt x Liverpool - Space e HBO Max
  • 16h - Real Madrid x Juventus - TNT e HBO Max
  • 16h - Sporting x Olympique de Marseille - HBO Max

Uefa Youth League

3ª rodada - Fase de liga

  • 09h - Monaco x Tottenham - UEFA.tv
  • 11h - Bayern de Munique x Club Brugge - UEFA.tv

AFC Champions League Elite

3ª rodada - Fase de Grupos

  • 09h15 - Shanghai Shenhua x FC Seoul - Disney+

AFC Champions League Two

3ª rodada - Fase de grupos

  • 10h45 - FC Goa x Al Nassr - ESPN4 e Disney+

Süper Lig

3ª rodada - Jogo atrasado

  • 14h - Konyaspor x Besiktas - Disney+
  • 11h - Al Ahly x Al Ittihad-EGI - Link Sport Club Podcast

  • 14h - Al Masry x Smouha - Link Sport Club Podcast

Veikkausliiga

28ª rodada

  • 12h - Inter Turku x Gnistan - Canal GOAT e OneFootball

  • 13h - HJK Helsinki x SJK Seinajoki - Canal GOAT e OneFootball

EFL Championship

11ª rodada

  • 16h - Sheffield Wednesday x Middlesbrough - Disney+

Major League Soccer

Repescagem

  • 21h30 - Chicago Fire x Orlando City - Apple TV+
  • 23h30 - Portland Timbers x Real Salt Lake - Apple TV+

Copa do Caribe

Semifinal - Jogo de ida

  • 19h - Defence Force x Mount Pleasant - Disney+

Copa Centro-Americana

Qualificatórias - Jogo de ida

  • 21h - Sporting San Miguelito x Plaza Amador - Disney+
  • 23h - Real España x Club Xelaju - Disney+

 

Mundial Feminino Sub-17

2ª rodada - Fase de grupos

  • 10h - Espanha x Coreia do Sul - FIFA+
  • 13h - Japão x Zâmbia - CazéTV e FIFA+
  • 13h - Samoa x Canadá - FIFA+
  • 16h - Costa do Marfim x Colômbia - FIFA+
  • 16h - Nigéria x França - CazéTV e FIFA+
  • 16h - Paraguai x Nova Zelândia - FIFA+

 

 

