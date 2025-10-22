Jogos de hoje (22/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia marca o encerramento da 3ª rodada da Fase de Liga da Champions League, além da primeira semifinal da Copa Sul-Americana e outras competições
Os jogos de hoje (22/10) destacam o jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025 entre Flamengo e Racing-ARG, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).
Além disso, tem o encerramento da 3ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26. A principal partida na Europa é entre Real Madrid e Juventus, no Santiago Bernabéu, na Espanha.
Jogos de futebol hoje (22/10/2025)
Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação esportiva, as responsabilidades serão das próprias emissoras.
Libertadores 2025
Jogo de ida - Semifinal
- 21h30 - Flamengo x Racing - TV Globo, GeTV e Paramount+
Champions League 2025/26
3ª rodada - Fase de liga
- 13h45 - Athletic Bilbao x Qarabag Agdam - TNT e HBO Max
- 13h45 - Galatasaray x Bodo Glimt - Space e HBO Max
- 16h - Atalanta x Slavia Praga - HBO Max
- 16h - Bayern de Munique x Club Brugge- HBO Max
- 16h - Chelsea x Ajax - HBO Max
- 16h - Eintracht Frankfurt x Liverpool - Space e HBO Max
- 16h - Real Madrid x Juventus - TNT e HBO Max
- 16h - Sporting x Olympique de Marseille - HBO Max
Uefa Youth League
3ª rodada - Fase de liga
- 09h - Monaco x Tottenham - UEFA.tv
- 11h - Bayern de Munique x Club Brugge - UEFA.tv
AFC Champions League Elite
3ª rodada - Fase de Grupos
- 09h15 - Shanghai Shenhua x FC Seoul - Disney+
AFC Champions League Two
3ª rodada - Fase de grupos
- 10h45 - FC Goa x Al Nassr - ESPN4 e Disney+
Süper Lig
3ª rodada - Jogo atrasado
- 14h - Konyaspor x Besiktas - Disney+
- 11h - Al Ahly x Al Ittihad-EGI - Link Sport Club Podcast
- 14h - Al Masry x Smouha - Link Sport Club Podcast
Veikkausliiga
28ª rodada
- 12h - Inter Turku x Gnistan - Canal GOAT e OneFootball
- 13h - HJK Helsinki x SJK Seinajoki - Canal GOAT e OneFootball
EFL Championship
11ª rodada
- 16h - Sheffield Wednesday x Middlesbrough - Disney+
Major League Soccer
Repescagem
- 21h30 - Chicago Fire x Orlando City - Apple TV+
- 23h30 - Portland Timbers x Real Salt Lake - Apple TV+
Copa do Caribe
Semifinal - Jogo de ida
- 19h - Defence Force x Mount Pleasant - Disney+
Copa Centro-Americana
Qualificatórias - Jogo de ida
- 21h - Sporting San Miguelito x Plaza Amador - Disney+
- 23h - Real España x Club Xelaju - Disney+
Mundial Feminino Sub-17
2ª rodada - Fase de grupos
- 10h - Espanha x Coreia do Sul - FIFA+
- 13h - Japão x Zâmbia - CazéTV e FIFA+
- 13h - Samoa x Canadá - FIFA+
- 16h - Costa do Marfim x Colômbia - FIFA+
- 16h - Nigéria x França - CazéTV e FIFA+
- 16h - Paraguai x Nova Zelândia - FIFA+