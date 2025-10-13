Marcelo Cabo revela que recebeu propostas de clubes da Série B para deixar Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O técnico coral possui contrato com o Tricolor do Arruda até o fim do ano de 2026 e revelou o desejo de permanecer no clube para a próxima temporada

O técnico Marcelo Cabo contou que recebeu propostas de clubes da Série B, mas recusou para continuar no comando do projeto do Santa Cruz. Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (13), ele contou, inclusive, que três dos times aceitaram pagar a multa rescisória. O outro, mesmo tendo sido após o fim da Série D, também recebeu uma resposta negativa.

"Eram quatro clubes da Série B. Três pagando multa e um agora após o fim do campeonato. Não é um contrato, são princípios, desejo de permanecer. Minha família está muito feliz na cidade", afirmou.

"Chegou a proposta após o jogo com o Maranhão para pagar a multa e eu sair, mas não quis. Depois da final, chegou uma nova proposta. Agradeci e falei que tenho o contrato, que quero continuar por aqui", completou.

Cabo ainda reiterou a satisfação em comandar o Santa Cruz em um projeto de reestruturação, que, em breve, ganhará ainda mais aporte com a chegada da SAF. O vínculo entre as partes vai até o mês de novembro de 2026.

"Estou muito feliz em ter terminado esse ciclo no Santa Cruz com o acesso e já está planejando a próxima temporada", disse o treinador.

"Para mim, contrato é apenas uma coisa formal. O contrato do treinador vai até o próximo jogo. Tenho contrato até 30 de novembro de 2026. Se não houvesse o desejo de permanência do clube, iríamos conversar sobre isso", acrescentou.

Veja a entrevista de Marcelo Cabo na íntegra