"Virada de página da história do Santa Cruz", dizem Bruno Rodrigues e Victor Tavares após aprovação da SAF

Presidente executivo e presidente do Conselho Deliberativo destacam caráter histórico e democrático da aprovação da SAF do Santa Cruz

Por Thiago Wagner Publicado em 10/10/2025 às 11:11
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz - Evelyn Vitória/SCFC

Após a aprovação, por ampla maioria, da proposta de criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, o presidente executivo Bruno Rodrigues e o presidente do Conselho Deliberativo Victor Tavares de Melo se pronunciaram sobre o resultado da reunião realizada nesta quinta-feira (9).

Ambos classificaram o momento como “histórico” e ressaltaram a importância da transparência e do diálogo interno durante todo o processo. “Um dia histórico e de democracia”, disse Victor Tavares

O presidente do Conselho Deliberativo ainda destacou o formato democrático da condução da votação e o amadurecimento do debate entre os conselheiros.

“Hoje é um dia realmente histórico na história do Santa Cruz. Tivemos um formato democrático, aberto, inclusivo. Fizemos reuniões para esclarecer todas as dúvidas dos conselheiros, porque é uma decisão muito importante, que muda a história do clube”, afirmou.

Victor também informou que o Conselho promoverá uma reunião explicativa aberta aos sócios, antes da realização da Assembleia Geral, para detalhar o conteúdo do acordo e o novo estatuto social do clube.

“Nosso objetivo é ampliar o entendimento e a participação. A decisão sobre a SAF é um marco e precisa ser tratada com responsabilidade e transparência. A Assembleia é quem dará a palavra final”, completou.

Bruno Rodrigues: “A SAF é a virada de página que o Santa Cruz precisava”

Já Bruno Rodrigues celebrou a aprovação e reforçou que o clube inicia agora uma nova era de gestão e estrutura. Segundo ele, o modelo de SAF é a única alternativa viável para garantir sustentabilidade ao futebol tricolor.

“Quero agradecer a Deus, à torcida e a todos os que trabalharam nesse processo tão duro. Desde o início deixei claro que só assumiria o clube para implantar a SAF, porque acredito que é a única solução para o futebol brasileiro — e, no nosso caso, ainda mais necessária”, disse Bruno.

O dirigente lembrou as dificuldades enfrentadas desde o início das negociações, em 2024, e ressaltou que o Santa Cruz conseguiu “a melhor proposta do país”, com investimento estimado em R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos.

“Foi um ano de muito trabalho, de viagens, reuniões e idas ao Sudeste. Escolhemos a SAF mais competente e sólida do Brasil. É um projeto de R$ 1 bilhão, com blindagem jurídica, garantias ao clube e segurança para o torcedor. Hoje o Santa Cruz vira uma página nefasta da sua história e inicia um novo ciclo”, afirmou.

Próximos passos

Bruno explicou que, com a aprovação no Conselho, o Executivo irá convocar a Assembleia Geral de Sócios, que deve ocorrer dentro de 45 dias. Caso o projeto seja aprovado também pela Assembleia, o processo seguirá para ratificação no Conselho e, em seguida, para homologação judicial, etapa que prevê ainda a abertura de um leilão público para possíveis novas ofertas.

“Espero que possamos encerrar esse processo no início do próximo ano e, se Deus permitir, ainda no primeiro semestre de 2026 o Santa Cruz será oficialmente uma SAF”, concluiu o presidente.

