Santa Cruz: Quem permanece em 2026? Veja a situação contratual dos jogadores
O tricolor já iniciou de forma antecipada o planejamento para a próxima temporada e definiu dois nomes como prioridade para permanecer no elenco.
A temporada do Santa Cruz chegou ao fim, mas o planejamento para 2026 já começou nesta semana. No próximo ano, o Tricolor terá pela frente o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e o principal desafio: a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.
Com a expectativa em alta após o avanço nas negociações da SAF, o clube pode ter uma das maiores folhas salariais da Terceira Divisão, abrindo espaço para novas contratações e reforços de peso visando o retorno à Série B.
Apesar disso, o Santa já conta com uma espinha dorsal definida para a próxima temporada: ao todo, 15 jogadores possuem contrato vigente com o clube. Entre eles estão o goleiro Rokenedy, o zagueiro Eurico, os volantes Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Wagner Balotelli, o meia Willian Júnior, além dos atacantes Renato, Ariel Nahuelpán e Thiago Galhardo.
O técnico Marcelo Cabo também tem vínculo garantido para 2026. Logo após a final da Série D contra o Barra, o treinador reforçou o compromisso com o clube e adiantou que o trabalho já começa imediatamente.
Situação dos contratos do atual elenco do Santa Cruz
Até final 2025
- Moisés (goleiro)
- William Alves (zagueiro)
- Hiago Campelo (zagueiro)
- Israel (lateral-direito)
- Toty (lateral-direito)
- Yuri Ferraz (lateral-direito)
- Rodrigues (lateral-esquerdo)
- Vinícius Silva (lateral-esquerdo)
- Lucas Bessa (volante)
- Geovany Soares (atacante)
- Adaílson (atacante)
- Pedro Henrique (atacante)
Até final 2026
- Rokenedy (goleiro)
- Matheus Vinícius (zagueiro)
- Eurico (zagueiro)
- Pedro Favela (volante)
- Gabriel Galhardo (volante)
- Wagner Balotelli (volante)
- Jonatas Paulista (volante)
- Willian Júnior (meia)
- Renato (atacante)
- Ariel Nahuelpán (atacante)
- Thiago Galhardo (atacante)
Até final 2027
- João Pedro (meia)
- Nathan (lateral-esquerdo)
- Thiaguinho (atacante)
Até o final de 2029
- Felipe Alves (goleiro)
Santa Cruz teve parecer favorável à implementação da SAF? Confira
Prioridades para 2026
O Santa Cruz já definiu dois nomes como prioridade para renovar contrato na próxima temporada: o zagueiro William Alves e o atacante Geovany Soares.
Contratado sob desconfiança, William Alves, de 38 anos, se tornou um dos líderes do elenco e peça fundamental no acesso à Série C.
Foi titular absoluto nos nove jogos do mata-mata da Série D, sem ser substituído, e ainda marcou um gol importante contra o Altos, nas oitavas de final.
Geovany, por sua vez, chegou em abril por empréstimo do Marcílio Dias, em negociação de cerca de R$ 250 mil.
O atacante disputou 23 partidas, 20 delas como titular, e marcou cinco gols — incluindo um no duelo diante do Sergipe, pela segunda fase do mata-mata.