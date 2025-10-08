Santa Cruz: Quem permanece em 2026? Veja a situação contratual dos jogadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O tricolor já iniciou de forma antecipada o planejamento para a próxima temporada e definiu dois nomes como prioridade para permanecer no elenco.

A temporada do Santa Cruz chegou ao fim, mas o planejamento para 2026 já começou nesta semana. No próximo ano, o Tricolor terá pela frente o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e o principal desafio: a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com a expectativa em alta após o avanço nas negociações da SAF, o clube pode ter uma das maiores folhas salariais da Terceira Divisão, abrindo espaço para novas contratações e reforços de peso visando o retorno à Série B.

Apesar disso, o Santa já conta com uma espinha dorsal definida para a próxima temporada: ao todo, 15 jogadores possuem contrato vigente com o clube. Entre eles estão o goleiro Rokenedy, o zagueiro Eurico, os volantes Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Wagner Balotelli, o meia Willian Júnior, além dos atacantes Renato, Ariel Nahuelpán e Thiago Galhardo.

O técnico Marcelo Cabo também tem vínculo garantido para 2026. Logo após a final da Série D contra o Barra, o treinador reforçou o compromisso com o clube e adiantou que o trabalho já começa imediatamente.

Situação dos contratos do atual elenco do Santa Cruz

Até final 2025

Moisés (goleiro)

William Alves (zagueiro)

Hiago Campelo (zagueiro)

Israel (lateral-direito)

Toty (lateral-direito)

Yuri Ferraz (lateral-direito)

Rodrigues (lateral-esquerdo)

Vinícius Silva (lateral-esquerdo)

Lucas Bessa (volante)

Geovany Soares (atacante)

Adaílson (atacante)

Pedro Henrique (atacante)

Até final 2026

Rokenedy (goleiro)

Matheus Vinícius (zagueiro)

Eurico (zagueiro)

Pedro Favela (volante)

Gabriel Galhardo (volante)

Wagner Balotelli (volante)

Jonatas Paulista (volante)

Willian Júnior (meia)

Renato (atacante)

Ariel Nahuelpán (atacante)

Thiago Galhardo (atacante)

Até final 2027

João Pedro (meia)

Nathan (lateral-esquerdo)

Thiaguinho (atacante)

Até o final de 2029

Felipe Alves (goleiro)

Santa Cruz teve parecer favorável à implementação da SAF? Confira

Prioridades para 2026

O Santa Cruz já definiu dois nomes como prioridade para renovar contrato na próxima temporada: o zagueiro William Alves e o atacante Geovany Soares.

Contratado sob desconfiança, William Alves, de 38 anos, se tornou um dos líderes do elenco e peça fundamental no acesso à Série C.

Foi titular absoluto nos nove jogos do mata-mata da Série D, sem ser substituído, e ainda marcou um gol importante contra o Altos, nas oitavas de final.

Geovany, por sua vez, chegou em abril por empréstimo do Marcílio Dias, em negociação de cerca de R$ 250 mil.

O atacante disputou 23 partidas, 20 delas como titular, e marcou cinco gols — incluindo um no duelo diante do Sergipe, pela segunda fase do mata-mata.