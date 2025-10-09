Conselho Deliberativo do Santa Cruz aprova SAF em votação esmagadora; Entenda próximos passos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com 96% dos votos favoráveis, o Conselho Deliberativo aprovou acordo com a Cobra Coral Participações. Próximo passo será a Assembleia Geral de Sócios

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz aprovou, na noite desta quinta-feira (9), a proposta vinculante feita pela Cobra Coral Participações para a compra de 90% das ações da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A votação terminou com 96% de aprovação entre os conselheiros presentes.

Dos 173 votantes, 166 foram favoráveis e apenas sete votaram contra. O encontro, realizado no auditório do clube, teve caráter consultivo — ou seja, de recomendação, e não de veto. A decisão final caberá à Assembleia Geral de Sócios, próxima etapa do processo de criação da SAF e que ainda não tem data marcada.

Nesta semana, a Comissão Patrimonial, também em caráter consultivo, tinha aprovado a SAF, mas com ressalvas.

Próximos passos do processo

Com a aprovação no Conselho, o Santa Cruz tem até cinco dias para convocar a Assembleia, que será realizada em até 45 dias contados da data da convocação.

Caso os sócios aprovem o acordo, o clube convocará uma nova reunião do Conselho Deliberativo para ratificar a operação. Essa etapa deve ocorrer em até oito dias úteis, e, após o aceite, o Santa Cruz terá cinco dias para protocolar a modificação no processo de recuperação judicial.

Com base no cronograma interno, a expectativa é que o processo seja concluído até fevereiro de 2026, já no início da próxima temporada. Contudo, devido ao recesso do judiciário no fim do ano, há uma chance da SAF ser concluída apenas em abril do ano que vem.

Em entrevista ao podcast Beberibe 1285, um dos investidores, Iran Barbosa, celebrou a aprovação e agradeceu à torcida:

“Agradecer a toda torcida do Santa Cruz, todos os conselheiros que deram esse voto pra gente encaminhar a AGE.”

O que prevê o acordo da SAF

O investimento total previsto é de R$ 1 bilhão, a ser executado em até 15 anos. Entre as metas estabelecidas, estão aportes obrigatórios de R$ 25 milhões no primeiro ano e outros R$ 25 milhões entre o 13º e 36º mês após o fechamento da operação.

A proposta ainda estabelece um mínimo de R$ 100 milhões em investimentos estruturais nos três primeiros anos, incluindo o Centro de Treinamento e o Estádio do Arruda, que será transferido para a SAF de forma definitiva — mediante aprovação de lei municipal.

Enquanto isso não ocorre, o clube fará uma cessão de uso de 35 anos, renovável automaticamente por igual período. A SAF terá exploração total e comercial do Arruda, mantendo a área social sob controle da associação.

Governança e garantias ao clube

A Cobra Coral Participações ficará com 90% da SAF, enquanto o Santa Cruz manterá 10% das ações, com direito a um assento no Conselho de Administração e outro no Conselho Fiscal.

Os orçamentos mínimos anuais foram definidos de acordo com a divisão que o clube estiver disputando: