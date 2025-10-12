Santa Cruz prevê conclusão da SAF até o primeiro semestre de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente Bruno Rodrigues projeta que o processo de implantação da SAF será concluído até o início da próxima temporada, após etapas preliminares.

O presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, afirmou que a implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) deve ser concluída até o primeiro semestre de 2026.

A previsão foi feita após a aprovação do projeto pelo Conselho Deliberativo, que abriu caminho para a Assembleia Geral de Sócios, etapa decisiva do processo.

Santa Cruz seguirá cronograma para a implementação da SAF

Segundo Bruno, o clube seguirá um cronograma jurídico e administrativo definido em etapas. A primeira será a convocação da Assembleia Geral, que deve ocorrer em até cinco dias úteis.

Em seguida, o encontro dos sócios será realizado em até 45 dias. Caso a proposta também seja aprovada na AGE, o Conselho voltará a se reunir para ratificar a decisão.

“Espero que a gente consiga encerrar esse processo no início do próximo ano e, se Deus permitir, ainda no primeiro semestre de 2026 o Santa Cruz será oficialmente uma SAF”, disse o presidente.

Após a aprovação interna, o Santa Cruz deverá protocolar o acordo na Justiça, dentro do processo de recuperação judicial. O juiz responsável, então, fará a homologação e abrirá um leilão público, permitindo que outros grupos interessados apresentem propostas.

Com isso, o clube pretende chegar ao fim do processo com total transparência e segurança jurídica, consolidando a transição para o novo modelo de gestão.

O projeto aprovado prevê investimento total de R$ 1 bilhão em até 15 anos, incluindo R$ 100 milhões em obras de infraestrutura nos três primeiros anos, com foco na modernização do Arruda e no fortalecimento do departamento de futebol.