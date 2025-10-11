fechar
Santa Cruz | Notícia

Bruno Rodrigues admite resistência e diz que Santa Cruz enfrentou "incompreensão" durante negociações da SAF

Presidente do Santa Cruz destacou que, apesar das críticas e desconfiança, o clube conseguiu fechar o melhor acordo na implantação da SAF.

Por João Victor Tavares Publicado em 11/10/2025 às 7:00
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

O presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, reconheceu que o processo de criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) enfrentou resistência e incompreensão desde o início das negociações.

Em pronunciamento após a aprovação do projeto no Conselho Deliberativo, o dirigente afirmou que a diretoria precisou superar críticas internas e externas até conquistar o apoio quase unânime dos conselheiros.

“Foi um ano de muito trabalho. Desde 2024 viajamos dezenas de vezes ao Sudeste, recebemos investidores em Pernambuco e enfrentamos muita incompreensão.

Eu sei da ansiedade da torcida, que é a minha também. Mas a gente precisava fazer uma SAF competente — e fomos buscar a melhor SAF do Brasil”, declarou Bruno.

Conselho do Santa Cruz aprova SAF em votação esmagadora; veja próximos passos

O presidente lembrou que, ao assumir o clube, em novembro de 2023, deixou claro que só aceitaria o cargo com o compromisso de implantar a SAF. Segundo ele, o modelo é a única saída para equilibrar as finanças e reconstruir o futebol tricolor.

“O Santa Cruz vivia o pior cenário possível: dívida alta, patrimônio deteriorado e futebol em crise. A SAF é a virada de página que o clube precisava”, afirmou.

A proposta, aprovada por mais de 95% dos votos no Conselho, prevê um investimento de R$ 1 bilhão em até 15 anos e R$ 100 milhões em obras de infraestrutura nos três primeiros anos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Cobra Coral Participações comprará 90% das ações da futura SAF, enquanto o clube manterá 10%, com direito de veto em temas estratégicos.

Leia Também

Bruno ressaltou ainda que o processo foi construído com blindagens jurídicas e garantias ao Santa Cruz, para evitar riscos à instituição.

“Além de ser um grande investimento, é uma SAF segura. Temos cláusulas de proteção e controle em caso de inadimplência. Esse é o melhor modelo possível para o Santa Cruz”, completou.

Governança e garantias ao clube

A Cobra Coral Participações ficará com 90% da SAF, enquanto o Santa Cruz manterá 10% das ações, com direito a um assento no Conselho de Administração e outro no Conselho Fiscal.

Os orçamentos mínimos anuais foram definidos de acordo com a divisão que o clube estiver disputando:

  • Série A: R$ 100 milhões
  • Série B: R$ 52 milhões
  • Série C: R$ 36 milhões - próxima divisão do Santa Cruz
  • Série D: R$ 20 milhões

Leia também

William Alves sobre renovação de contrato com Santa Cruz: "Acredito que não teremos dificuldade"
Deve ficar

William Alves sobre renovação de contrato com Santa Cruz: "Acredito que não teremos dificuldade"
Santa Cruz: Quem permanece em 2026? Veja a situação contratual dos jogadores
Tricolor

Santa Cruz: Quem permanece em 2026? Veja a situação contratual dos jogadores

Compartilhe

Tags