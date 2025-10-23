fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (23/10/25): Tabela do futebol completa Veja onde assistir e horarios

O dia marca a 3ª rodada da Fase de Liga da Europa League, além do primeiro confronto entre LDU x Palmeiras na semifinal da Libertadores

Por Robert Sarmento Publicado em 23/10/2025 às 4:02
Gustavo Goméz, paraguaio e zagueiro do Palmeiras
Gustavo Goméz, paraguaio e zagueiro do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Os jogos de hoje (22/10) destacam, assim como ontem (22/10), a ida da semifinal da Libertadores 2025. Desta vez, o Palmeiras enfrenta a LDU, no Equador, às 21h30 (de Brasília).

A data também traz o outro confronto da mesma etapa na Copa Sul-Americana. Na terça-feira (21/10), o Atlético-MG arrancou um empate contra o Independiente Del Valle fora de casa.

Leia Também

Além disso, tem a 3ª rodada da Fase de Liga da Europa League 2025/26. Para quem gosta de confrontos alternativos, há Copa da Argentina e também Campeonato Saudita.

Jogos de futebol hoje (23/10/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação esportiva, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Libertadores 2025

Semifinal - Jogo de ida

Copa Sul-Americana

Semifinal - Jogo de ida

  • 19h - Universidad de Chile x Lanús - Paramount+

Europa League 2025/26

Fase de liga - 3ª rodada

  • 13h45 - Fenerbahçe x Stuttgart - CazéTV
  • 13h45 - Genk x Real BétisLiga Europa - CazéTV
  • 16h - Roma x Viktoria Plzen - CazéTV
  • 16h - Nottingham Forest x Porto - CazéTV

Saudi Pro League

6ª rodada

  • 12h - Al Fayha x Al Taawoun - Canal GOAT

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • 15h - Al Najma x Al Ahli - BandSports e Canal GOAT

Copa Argentina

Semifinal - Jogo único

  • 21h10 - Belgrano x Argentinos Juniors - Xsports

Liga 1 Te Apuesto

Clausura - 14ª rodada (Jogo atrasado)

  • 22h - Sporting Cristal x Universitario - Fanatiz

League One

14ª rodada

  • 16h - Exeter x Plymouth - Disney+

Copa do Caribe

Semifinal - Jogo único

  • 19h - O&M x Cibao - Disney+

Copa Centro-Americana

Semifinal - Jogo de ida

  • 23h - Alajuelense x Olimpia - Disney+

Amistoso Sub-23

  • 07h - Eslovênia x Croácia - FIFA+
  • 13h15 - Alemanha x Inglaterra - FIFA+

Leia também

No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina
Libertadores

No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina
Tem jogo da Champions no SBT hoje (22/10)? Veja a programação completa
Transmissão

Tem jogo da Champions no SBT hoje (22/10)? Veja a programação completa

Compartilhe

Tags