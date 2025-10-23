Jogos de hoje (23/10/25): Tabela do futebol completa Veja onde assistir e horarios
O dia marca a 3ª rodada da Fase de Liga da Europa League, além do primeiro confronto entre LDU x Palmeiras na semifinal da Libertadores
Os jogos de hoje (22/10) destacam, assim como ontem (22/10), a ida da semifinal da Libertadores 2025. Desta vez, o Palmeiras enfrenta a LDU, no Equador, às 21h30 (de Brasília).
A data também traz o outro confronto da mesma etapa na Copa Sul-Americana. Na terça-feira (21/10), o Atlético-MG arrancou um empate contra o Independiente Del Valle fora de casa.
Além disso, tem a 3ª rodada da Fase de Liga da Europa League 2025/26. Para quem gosta de confrontos alternativos, há Copa da Argentina e também Campeonato Saudita.
Jogos de futebol hoje (23/10/2025)
Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação esportiva, as responsabilidades serão das próprias emissoras.
Libertadores 2025
Semifinal - Jogo de ida
- 21h30 - LDU x Palmeiras - ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana
Semifinal - Jogo de ida
- 19h - Universidad de Chile x Lanús - Paramount+
Europa League 2025/26
Fase de liga - 3ª rodada
- 13h45 - Fenerbahçe x Stuttgart - CazéTV
- 13h45 - Genk x Real BétisLiga Europa - CazéTV
- 16h - Roma x Viktoria Plzen - CazéTV
- 16h - Nottingham Forest x Porto - CazéTV
Saudi Pro League
6ª rodada
- 12h - Al Fayha x Al Taawoun - Canal GOAT
- 15h - Al Najma x Al Ahli - BandSports e Canal GOAT
Copa Argentina
Semifinal - Jogo único
- 21h10 - Belgrano x Argentinos Juniors - Xsports
Liga 1 Te Apuesto
Clausura - 14ª rodada (Jogo atrasado)
- 22h - Sporting Cristal x Universitario - Fanatiz
League One
14ª rodada
- 16h - Exeter x Plymouth - Disney+
Copa do Caribe
Semifinal - Jogo único
- 19h - O&M x Cibao - Disney+
Copa Centro-Americana
Semifinal - Jogo de ida
- 23h - Alajuelense x Olimpia - Disney+
Amistoso Sub-23
- 07h - Eslovênia x Croácia - FIFA+
- 13h15 - Alemanha x Inglaterra - FIFA+