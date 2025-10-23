Jogos de hoje (23/10/25): Tabela do futebol completa Veja onde assistir e horarios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O dia marca a 3ª rodada da Fase de Liga da Europa League, além do primeiro confronto entre LDU x Palmeiras na semifinal da Libertadores

Os jogos de hoje (22/10) destacam, assim como ontem (22/10), a ida da semifinal da Libertadores 2025. Desta vez, o Palmeiras enfrenta a LDU, no Equador, às 21h30 (de Brasília).

A data também traz o outro confronto da mesma etapa na Copa Sul-Americana. Na terça-feira (21/10), o Atlético-MG arrancou um empate contra o Independiente Del Valle fora de casa.

Leia Também Quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo chegar a 1000? Confira a contagem e os números do craque

Além disso, tem a 3ª rodada da Fase de Liga da Europa League 2025/26. Para quem gosta de confrontos alternativos, há Copa da Argentina e também Campeonato Saudita.

Jogos de futebol hoje (23/10/2025)



Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação esportiva, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Libertadores 2025

Semifinal - Jogo de ida

21h30 - LDU x Palmeiras - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

Semifinal - Jogo de ida

19h - Universidad de Chile x Lanús - Paramount+

Europa League 2025/26

Fase de liga - 3ª rodada

13h45 - Fenerbahçe x Stuttgart - CazéTV

- CazéTV 13h45 - Genk x Real BétisLiga Europa - CazéTV

16h - Roma x Viktoria Plzen - CazéTV

- CazéTV 16h - Nottingham Forest x Porto - CazéTV

Saudi Pro League

6ª rodada

12h - Al Fayha x Al Taawoun - Canal GOAT

15h - Al Najma x Al Ahli - BandSports e Canal GOAT

Copa Argentina

Semifinal - Jogo único

21h10 - Belgrano x Argentinos Juniors - Xsports

Liga 1 Te Apuesto

Clausura - 14ª rodada (Jogo atrasado)

22h - Sporting Cristal x Universitario - Fanatiz

League One

14ª rodada

16h - Exeter x Plymouth - Disney+

Copa do Caribe

Semifinal - Jogo único

19h - O&M x Cibao - Disney+



Copa Centro-Americana

Semifinal - Jogo de ida

23h - Alajuelense x Olimpia - Disney+

Amistoso Sub-23