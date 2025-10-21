Quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo chegar a 1000? Confira a contagem e os números do craque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Craque do Al-Nassr é o maior artilheiro da história do futebol, em números oficiais. Camisa 7 está próximo de atingir marca histórica

Cristiano Ronaldo está próximo de fazer história! O craque português, que é o maior artilheiro do futebol, em números oficiais, pode chegar aos 1000 gols ao longo de sua carreira.

O camisa 7, defende as cores do Al-Nassr desde dezembro de 2022. Pela Seleção Portuguesa, o craque foi campeão da última edição da Liga das Nações da UEFA, com direito a gol na semifinal e final da competição.

Aos 40 anos, o português tem 949 gols em 1291 jogos na carreira, o que resulta em uma média de 0,73 tentos por partida. Ele é o maior goleador da história do futebol considerando apenas jogos oficiais.

Faltam quantos gols para Cristiano Ronaldo chegar a 1000?

Até o momento, Cristiano Ronaldo balançou as redes em 949 oportunidades ao longo de sua carreira. Ou seja, faltam 51 gols para que o português chegue à marca histórica.

Existe uma expectativa para que o jogador atinja a marca durante a Copa do Mundo de 2026.

O camisa 7 é o maior artilheiro da história do futebol de seleções. Cristiano Ronaldo também é o maior goleador da história da Liga dos Campeões da UEFA.

Em quantos jogos Cristiano Ronaldo deve chegar ao gol 1000?

Considerando a média geral de sua carreira de 0,73 gols por jogo, Cristiano Ronaldo deve levar aproximadamente 70 jogos até chegar ao gol 1000.

Se os números no Al Nassr forem levados em conta, com a média de 0,85 gols por partida, a expectativa é que o astro português atinja a marca em 60 partidas.

Números de Cristiano Ronaldo por equipe

Equipe Gols Jogos Média Sporting (POR) 5 31 0,16 Manchester United (ENG) 145* 346* 0,42* Real Madrid (ESP) 450 438 1,03 Juventus (ITA) 101 134 0,75 Al Nassr (KSA) 105 118 0,89 Seleção portuguesa 143 225 0,63

*Soma dos dois períodos no Manchester United.