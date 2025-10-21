fechar
Futebol |

Quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo chegar a 1000? Confira a contagem e os números do craque

Craque do Al-Nassr é o maior artilheiro da história do futebol, em números oficiais. Camisa 7 está próximo de atingir marca histórica

Por João Victor Tavares Publicado em 21/10/2025 às 17:34
Cristiano Ronaldo com a camisa da Seleção Portuguesa
Cristiano Ronaldo com a camisa da Seleção Portuguesa - Reprodução/ UEFA

Cristiano Ronaldo está próximo de fazer história! O craque português, que é o maior artilheiro do futebol, em números oficiais, pode chegar aos 1000 gols ao longo de sua carreira.

O camisa 7, defende as cores do Al-Nassr desde dezembro de 2022. Pela Seleção Portuguesa, o craque foi campeão da última edição da Liga das Nações da UEFA, com direito a gol na semifinal e final da competição.

Aos 40 anos, o português tem 949 gols em 1291 jogos na carreira, o que resulta em uma média de 0,73 tentos por partida. Ele é o maior goleador da história do futebol considerando apenas jogos oficiais.

Leia Também

Faltam quantos gols para Cristiano Ronaldo chegar a 1000?

Até o momento, Cristiano Ronaldo balançou as redes em 949 oportunidades ao longo de sua carreira. Ou seja, faltam 51 gols para que o português chegue à marca histórica.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Existe uma expectativa para que o jogador atinja a marca durante a Copa do Mundo de 2026. 

O camisa 7 é o maior artilheiro da história do futebol de seleções. Cristiano Ronaldo também é o maior goleador da história da Liga dos Campeões da UEFA.

Em quantos jogos Cristiano Ronaldo deve chegar ao gol 1000?

Considerando a média geral de sua carreira de 0,73 gols por jogo, Cristiano Ronaldo deve levar aproximadamente 70 jogos até chegar ao gol 1000.

Se os números no Al Nassr forem levados em conta, com a média de 0,85 gols por partida, a expectativa é que o astro português atinja a marca em 60 partidas.

Números de Cristiano Ronaldo por equipe

Equipe Gols Jogos Média
Sporting (POR) 5 31 0,16
Manchester United (ENG) 145* 346* 0,42*
Real Madrid (ESP) 450 438 1,03
Juventus (ITA) 101 134 0,75
Al Nassr (KSA) 105 118 0,89
Seleção portuguesa 143 225 0,63

*Soma dos dois períodos no Manchester United.

Leia também

Ranking da Bola de Ouro: Messi ou Cristiano Ronaldo? Veja lista completa
Bola de Ouro 2025

Ranking da Bola de Ouro: Messi ou Cristiano Ronaldo? Veja lista completa
Site revela imagens da nova camisa de Portugal para a Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo 2026

Site revela imagens da nova camisa de Portugal para a Copa do Mundo 2026

Compartilhe

Tags