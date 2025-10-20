Calendário da Seleção Brasileira: Amistosos, sorteio, convocação final e estreia na Copa do Mundo 2026
Seleção fará quatro amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026; veja agenda com todos os compromissos até a estreia
A Seleção Brasileira entra em reta final de preparação para a Copa do Mundo 2026 e já tem um esboço do calendário que terá até sua estreia nos Estados Unidos ou Canadá ou México em junho do próximo ano.
Pensando em facilitar a vida do torcedor, o Blog do Torcedor preparou o que será o calendário da Seleção Brasileira até a próxima Copa, unindo o que já temos de certeza com especulações tendo como referência a preparação para as últimas edições da Copa do Mundo.
Calendário da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo 2026
O que já está definido
Amistosos de novembro 2025
- Convocação - Prevista para o período entre a primeira e segunda semana do mês
- Brasil x Senegal - 15 de novembro, às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra
- Brasil x Tunísia - 18 de novembro, às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França
Sorteio da Copa do Mundo 2026
- Sorteio dos grupos da Copa - 5 de novembro, às 13h (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington, no Estados Unidos
Amistoso de março 2026
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Convocação - Prevista para a segunda semana de março
- Brasil x Seleção Europeia (França, Holanda, Croácia ou Portugal) - Entre os dias 23 e 31 de março
- Brasil x Seleção Europeia (França, Holanda, Croácia ou Portugal) - Entre os dias 23 e 31 de março
Convocação final para a Copa do Mundo 2026
- Divulgação da lista com 23 ou 26 jogadores - Possivelmente entre a penúltima e última semana de maio de 2026
Amistosos de junho 2026
- Amistoso 1 - A Data Fifa estabelece o período entre 1 e 9 de junho, adversário e local sem previsão
- Amistoso 2 - A Data Fifa estabelece o período entre 1 e 9 de junho, adversário e local sem previsão
Copa do Mundo 2026
Considerando que o Brasil será um dos cabeças-de-chave, estará na posição 1 de algum dos grupos, à exceção dos grupos A, B e D, onde já estão definidas, respectivamente, as posições de México, Canadá e Estados Unidos, países sede.
Confira todas as possíveis datas envolvendo jogos do Brasil.
- Jogo 1 - Entre 13 de junho e 17 de junho
- Jogo 2 - Entre 18 de junho e 23 de junho
- Jogo 3 - Entre 24 de junho e 27 de junho
- 16-avos-de-final - 28 de junho a 3 de julho
- Oitavas-de-final - 4 de julho a 7 de julho
- Quartas-de-final - 9 de julho a 11 de julho
- Semifinal - 14 de julho, em Dallas ou 15 de julho, em Atlanta
- Disputa de Terceiro Lugar - 18 de julho, em Miami
- Final - 19 de julho, em Nova York / Nova Jersey