Calendário da Seleção Brasileira: Amistosos, sorteio, convocação final e estreia na Copa do Mundo 2026

Seleção fará quatro amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026; veja agenda com todos os compromissos até a estreia

A Seleção Brasileira entra em reta final de preparação para a Copa do Mundo 2026 e já tem um esboço do calendário que terá até sua estreia nos Estados Unidos ou Canadá ou México em junho do próximo ano.

Pensando em facilitar a vida do torcedor, o Blog do Torcedor preparou o que será o calendário da Seleção Brasileira até a próxima Copa, unindo o que já temos de certeza com especulações tendo como referência a preparação para as últimas edições da Copa do Mundo.

Calendário da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo 2026

O que já está definido

Amistosos de novembro 2025

Convocação - Prevista para o período entre a primeira e segunda semana do mês

Brasil x Senegal - 15 de novembro, às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

Brasil x Tunísia - 18 de novembro, às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França

Sorteio da Copa do Mundo 2026

Sorteio dos grupos da Copa - 5 de novembro, às 13h (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington, no Estados Unidos



Amistoso de março 2026



Convocação - Prevista para a segunda semana de março

Brasil x Seleção Europeia (França, Holanda, Croácia ou Portugal) - Entre os dias 23 e 31 de março

Convocação final para a Copa do Mundo 2026



Divulgação da lista com 23 ou 26 jogadores - Possivelmente entre a penúltima e última semana de maio de 2026

Amistosos de junho 2026



Amistoso 1 - A Data Fifa estabelece o período entre 1 e 9 de junho, adversário e local sem previsão

- A Data Fifa estabelece o período entre 1 e 9 de junho, adversário e local sem previsão Amistoso 2 - A Data Fifa estabelece o período entre 1 e 9 de junho, adversário e local sem previsão

Copa do Mundo 2026



Considerando que o Brasil será um dos cabeças-de-chave, estará na posição 1 de algum dos grupos, à exceção dos grupos A, B e D, onde já estão definidas, respectivamente, as posições de México, Canadá e Estados Unidos, países sede.

Confira todas as possíveis datas envolvendo jogos do Brasil.

Jogo 1 - Entre 13 de junho e 17 de junho

Jogo 2 - Entre 18 de junho e 23 de junho

Jogo 3 - Entre 24 de junho e 27 de junho

16-avos-de-final - 28 de junho a 3 de julho

Oitavas-de-final - 4 de julho a 7 de julho

Quartas-de-final - 9 de julho a 11 de julho

Semifinal - 14 de julho, em Dallas ou 15 de julho, em Atlanta

Disputa de Terceiro Lugar - 18 de julho, em Miami