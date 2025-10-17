fechar
Selecao brasileira | Notícia

Site revela possível camisa do Brasil para a Copa do Mundo 2026; veja imagens

Modelo seria inspirado no utilizado na conquista do Tri, na Copa do Mundo de 1970, disputada no México e que será uma das sedes em 2026

Por Victor Peixoto Publicado em 17/10/2025 às 13:30
Design especulativo da camisa do Brasil para a Copa do Mundo 2026
Design especulativo da camisa do Brasil para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução / @rodekits

Restam menos de 8 meses para o início da Copa do Mundo 2026 e já conhecemos 28 das 48 seleções que disputarão a competição entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Conhecemos, também, alguns uniformes que serão utilizados pelas seleções, casos como AlemanhaJapãoColômbiaMéxicoEspanha, dentre outras, sendo majoritariamente países que tem seus uniformes confeccionados pela Adidas, que deve lançar seus modelos agora em novembro.

Como se sabe, a Seleção Brasileira veste Nike, que, segundo o site FootyHeadlines, responsável por todos os vazamentos acima dentre tantos outros, tem previsão de lançar seus uniformes em março de 2026.

Até o momento, pouquíssimos uniformes da marca norte-americana foram vazados, sendo as mais raras exceções as de InglaterraFrança.

No entanto, embora ainda não hajam imagens, há sim informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira, incluindo as paletas de cores do uniforme verde e amarelo, titular, e do uniforme azul, reserva, que inicialmente seria vermelho.

O designer @rodekits, no entanto, produziu um modelo baseado no template que a Nike irá utilizar em sua nova coleção, vide os vazamentos dos modelos da Inglaterra, Croácia, França e Nova Zelândia, bem como na paleta de cores do uniformes.

Por último, o modelo desenhado também leva em consideração o utilizado pelo Brasil na Copa do Mundo de 1970, quando conquistou o Tri, no México, que será uma das sedes da próxima Copa.

Lembrando que o próprio site FootyHeadlines afirma que o desenho produzido é "altamente especulativo" e pode nada ter a ver com a versão final e oficial.

Nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Modelo produzido pelo designer @rodekits (ALTAMENTE ESPECULATIVO)

FootyHeadlines / Reprodução / @rodekits
Design especulativo da camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução / @rodekits
FootyHeadlines / Reprodução
Design especulativo do uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esquema de cores dos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

  • Primeiro uniforme (amarelo)

FootyHeadlines / Reprodução
Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

  • Segundo uniforme (azul):

FootyHeadlines / Reprodução
Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Uniformes de outras seleções

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa reserva do Uruguai para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa reserva da Itália para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Argentina para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Hungria para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Bélgica para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa reserva da Croácia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Croácia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Inglaterra para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Polônia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa do Japão para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa do Uruguai para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Colômbia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa de Portugal para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Itália para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

 

Leia também

Sorteio da Copa do Mundo 2026: Brasil pode enfrentar quais times? Entenda regras e formato
Copa do Mundo

Sorteio da Copa do Mundo 2026: Brasil pode enfrentar quais times? Entenda regras e formato
Amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia confirmados; veja datas, horários e locais
data fifa

Amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia confirmados; veja datas, horários e locais

Compartilhe

Tags