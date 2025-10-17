Site revela possível camisa do Brasil para a Copa do Mundo 2026; veja imagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Modelo seria inspirado no utilizado na conquista do Tri, na Copa do Mundo de 1970, disputada no México e que será uma das sedes em 2026

Restam menos de 8 meses para o início da Copa do Mundo 2026 e já conhecemos 28 das 48 seleções que disputarão a competição entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Conhecemos, também, alguns uniformes que serão utilizados pelas seleções, casos como Alemanha, Japão, Colômbia, México, Espanha, dentre outras, sendo majoritariamente países que tem seus uniformes confeccionados pela Adidas, que deve lançar seus modelos agora em novembro.

Como se sabe, a Seleção Brasileira veste Nike, que, segundo o site FootyHeadlines, responsável por todos os vazamentos acima dentre tantos outros, tem previsão de lançar seus uniformes em março de 2026.

Até o momento, pouquíssimos uniformes da marca norte-americana foram vazados, sendo as mais raras exceções as de Inglaterra e França.

No entanto, embora ainda não hajam imagens, há sim informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira, incluindo as paletas de cores do uniforme verde e amarelo, titular, e do uniforme azul, reserva, que inicialmente seria vermelho.

O designer @rodekits, no entanto, produziu um modelo baseado no template que a Nike irá utilizar em sua nova coleção, vide os vazamentos dos modelos da Inglaterra, Croácia, França e Nova Zelândia, bem como na paleta de cores do uniformes.

Por último, o modelo desenhado também leva em consideração o utilizado pelo Brasil na Copa do Mundo de 1970, quando conquistou o Tri, no México, que será uma das sedes da próxima Copa.

Lembrando que o próprio site FootyHeadlines afirma que o desenho produzido é "altamente especulativo" e pode nada ter a ver com a versão final e oficial.

Nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Modelo produzido pelo designer @rodekits (ALTAMENTE ESPECULATIVO)

Design especulativo da camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução / @rodekits Design especulativo do uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Esquema de cores dos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Primeiro uniforme (amarelo)



Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Segundo uniforme (azul):



Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

