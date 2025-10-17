Sorteio da Copa do Mundo 2026: Brasil pode enfrentar quais seleções? Entenda regras e formato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Competição contará com a presença de 48 países e será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México

Garantida na Copa do Mundo 2026, a Seleção Brasileira já aguarda o sorteio da competição para saber quem serão seus adversários na fase de grupos.

O torneio, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, será o primeiro a contar com 48 seleções. 28 países já estão confirmados.

Quando será o sorteio da Copa do Mundo?

Os países participantes da Copa do Mundo serão definidos no dia 05 de dezembro (sexta-feira), em evento que será realizado no Kennedy Center, em Washington DC.

Apesar de ter perdido uma posição no Ranking da FIFA, a Seleção Brasileira será uma das cabeças-de-chave da competição. Todas as nove primeiras colocadas da lista mais as três anfitriãs, ficarão no Pote 1.

Formato do sorteio e possível grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026

As 48 seleções participantes da competição serão divididas em quatro potes (A, B, C e D) de 12 seleções cada.

Serão formados 12 grupos de quatro seleções. Cada grupo contará com uma seleção de cada pote.

Potes



As seleções anfitriãs já possuem grupo e posição definidos, todas no Pote A. O México estará no Grupo A na posição A1, enquanto o Canadá estará no Grupo C e na posição C1 e os Estados Unidos no Grupo D e na posição D1.

As outras 9 seleções do Pote A, ou seja, as cabeças-de-chave, serão definidas pelo Ranking da Fifa que será divulgado em novembro, após o fim das Eliminatórias, contemplando da 1ª a 9ª melhor ranqueada dentre as classificadas.

No Pote B, figurarão as seleções da 10ª a 21ª posição. No Pote C, da 22ª a 33ª e por fim, no Pote D, as seleções com o menor ranking dentre as que disputarão a Copa do Mundo além das anfitriãs, que, como já dito, não obedecem ao critério geral.

Veja os potes de todas as seleções já classificadas de acordo com a projeção do Ranking da Fifa de outubro, que ainda será divulgado de forma oficial:

Pote 1 (Cabeças-de-chave): Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina e Inglaterra

Pote 2: Marrocos, Colômbia, Uruguai, Senegal, Japão, Irã, Coreia do Sul e Equador

Pote 3: Austrália, Egito, Argélia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão e Catar

Pote 4: África do Sul, Arábia Saudita, Cabo Verde, Nova Zelândia, Gana, Jordânia e quatro seleções da Repescagem

Bloqueios do sorteio

Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente ou confederação.

A exceção são as seleções europeias, da Uefa. Um grupo poderá contar com, no máximo, duas seleções do Velho Continente.